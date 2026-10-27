Bóng đá Việt Nam chú trọng đào tạo đội ngũ giảng viên huấn luyện viên

Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Văn Phú khẳng định, phát triển đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống đào tạo huấn luyện viên bóng đá Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, để nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, bóng đá Việt Nam cần có lực lượng giảng viên không chỉ vững chuyên môn mà còn thành thạo phương pháp truyền đạt, hướng dẫn và đánh giá học viên.

Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo ở cấp độ cao hơn, từ chứng chỉ B, A đến những khóa chuyên sâu dành cho huấn luyện viên thể lực, huấn luyện viên thủ môn và các chương trình phục vụ công tác cấp phép.

Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam kỳ vọng, thông qua khóa học, đội ngũ giảng viên trong nước sẽ từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, góp phần nâng cao năng lực huấn luyện viên, đặc biệt ở lĩnh vực bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp.

Cùng quan điểm, Giám đốc Kỹ thuật LĐBĐ Việt Nam Koshida Takeshi nhấn mạnh, chất lượng nguồn nhân lực huấn luyện có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam.

Ông Koshida Takeshi cho biết, công tác kỹ thuật hiện tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm nâng cao năng lực các đội tuyển quốc gia, phát triển bóng đá trẻ, đào tạo huấn luyện viên và thúc đẩy bóng đá cộng đồng.

Trong đó, đào tạo huấn luyện viên giữ vai trò kết nối giữa chiến lược phát triển bóng đá với thực tiễn huấn luyện tại các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và địa phương. Muốn cầu thủ trẻ được phát triển đúng hướng, trước hết cần có những huấn luyện viên được trang bị kiến thức và phương pháp phù hợp.

Bởi vậy, việc xây dựng lực lượng giảng viên có năng lực được xem là nền tảng để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho huấn luyện viên Việt Nam.

Tham gia chương trình, chuyên gia Ikeguchi Yukata mang đến kinh nghiệm từ quá trình xây dựng và giảng dạy các khóa huấn luyện viên chứng chỉ C, B tại Nhật Bản.

Ông bày tỏ mong muốn cùng các giảng viên, học viên trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung giảng dạy theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của bóng đá Việt Nam, từng bước phát triển lực lượng giảng viên người Việt.

Một trong những gương mặt đáng chú ý tại khóa học là cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức. Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông cho biết việc tham gia chương trình không đơn thuần là cơ hội truyền đạt kinh nghiệm tích lũy trong sự nghiệp, mà còn giúp bản thân tiếp tục học hỏi, cập nhật kiến thức và phương pháp đào tạo.

Theo Lê Huỳnh Đức, muốn bóng đá Việt Nam phát triển lâu dài, công tác đào tạo phải được chú trọng từ nền tảng. Trong đó, đội ngũ giảng viên và huấn luyện viên có vai trò quan trọng trong việc hình thành chất lượng cầu thủ ở các cấp độ.

Ông cũng mong muốn LĐBĐ Việt Nam tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình tương tự, tạo môi trường để những người làm công tác huấn luyện chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và cùng đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Khóa đào tạo giảng viên huấn luyện viên bóng đá Việt Nam

Đại diện các học viên, lớp trưởng Nguyễn Tiến Trung bày tỏ kỳ vọng khóa học sẽ mang lại những kiến thức thiết thực, giúp học viên hoàn thiện kỹ năng giảng dạy và tiếp cận kinh nghiệm chuyên môn từ các chuyên gia.

Diễn ra từ ngày 27.10-2.11, khóa đào tạo không chỉ hướng tới bổ sung lực lượng giảng viên cho hệ thống đào tạo huấn luyện viên, mà còn thể hiện định hướng đầu tư lâu dài vào nguồn nhân lực.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng để bóng đá Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo trẻ, phát triển bóng đá chuyên nghiệp và hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.