Bóng đá Uruguay thử nghiệm thẻ phạt điện tử, hướng tới hiện đại hóa công tác trọng tài

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ Copa Uruguay giữa Nacional và Rentistas hôm thứ Năm, trọng tài Eduardo Varela đã sử dụng một thiết bị điện tử có kích thước tương đương điện thoại di động để cảnh cáo cầu thủ.

Thay vì giơ tấm thẻ vàng quen thuộc, ông sử dụng màn hình kỹ thuật số trong một thử nghiệm nhằm hiện đại hóa công tác điều hành trận đấu.

Đây là hệ thống do REFe phát triển, hướng đến việc đơn giản hóa quy trình quản lý của trọng tài bằng cách ghi nhận các quyết định kỷ luật trực tiếp trên thiết bị điện tử.

“Chúng tôi đang tìm cách đưa công nghệ vào lĩnh vực duy nhất trong bóng đá”, Mauro Sacco, giám đốc REFe, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh El Espectador Deportes của Uruguay hôm thứ Sáu.

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Theo Sacco, ý tưởng này xuất hiện hơn ba năm trước, khi ông và đồng nghiệp Diego de la Pena cùng xem một trận đấu dưới trời mưa. Cả hai nhận thấy những bất tiện trong việc trọng tài ghi chép các thẻ phạt bằng tay, sau đó chuyển thông tin sang hệ thống kỹ thuật số.

Thiết bị mới này được thiết kế để ghi lại các sự cố xảy ra trong trận đấu, kèm theo dấu thời gian cụ thể. Qua đó, các nhà phát triển kỳ vọng có thể đơn giản hóa việc tổng hợp và gửi hồ sơ chính thức lên nền tảng COMET của Liên đoàn Bóng đá Uruguay.

Trọng tài Eduardo Varela đánh giá thiết bị khá dễ sử dụng, đồng thời cho biết phần mềm phản hồi nhanh chóng. Dù vậy, ông thừa nhận việc thay thế thẻ phạt truyền thống bằng màn hình điện tử khiến một phần tính trực quan và sức hút của động tác quen thuộc trên sân bị giảm đi.

Dù bước đầu cho thấy tiềm năng, công nghệ này vẫn đối mặt với một số hạn chế, đặc biệt là khả năng quan sát. Một buổi thử nghiệm trước đó đã phải hủy bỏ do ánh nắng mặt trời khiến màn hình khó nhìn.

Trong trận đấu hôm thứ Năm, khán giả trên sân và người xem truyền hình cũng gặp khó khăn khi nhận biết một số quyết định kỷ luật.

Diego de la Pena cho biết dự án vẫn cần được hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khán giả.

“Đây là một dự án vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Khi xem trực tiếp, chương trình trông hay hơn nhiều so với khi phát sóng trên truyền hình. Thử thách hiện tại của chúng tôi là làm cho nó tốt hơn nữa đối với toàn bộ khán giả”, ông nói.

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Theo De la Pena, yếu tố quan trọng nhất là bảo đảm tính rõ ràng của các quyết định trên sân. “Thẻ vàng phải là thẻ vàng, thẻ đỏ phải là thẻ đỏ, và phải rõ ràng cho mọi người trên sân và trên truyền hình”, ông nhấn mạnh.

Để khắc phục những hạn chế này, nhóm phát triển đang nghiên cứu một số cải tiến, trong đó có phương án lắp đặt đèn LED xung quanh thiết bị nhằm giúp màu sắc của thẻ phạt dễ nhận biết hơn.

Ý tưởng sử dụng thẻ điện tử cũng tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Theo Sacco, nhóm phát triển đã nhận được cả những bình luận ủng hộ lẫn chỉ trích, thậm chí có nhiều hình ảnh chế xoay quanh thiết bị mới.

Trong thời gian tới, REFe đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện công nghệ, cải thiện khả năng hiển thị và nâng cao tính thuận tiện cho trọng tài. Về lâu dài, công ty hy vọng hệ thống có thể được Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp dụng.

Nếu được phát triển thành công, thẻ điện tử có thể trở thành một bước tiến trong quá trình số hóa công tác trọng tài, giúp việc ghi nhận và quản lý các quyết định kỷ luật chính xác, nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn cần vượt qua những thử thách về tính trực quan trước khi có thể thay thế hình ảnh thẻ vàng và thẻ đỏ đã gắn liền với bóng đá trong nhiều thập kỷ.