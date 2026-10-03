Bóng đá Trung Quốc giành tấm huy chương lịch sử ở ASIAD 2026

U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan ở trận cầu kịch tính.

Trung Quốc nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 15, Hu He Tao tận dụng đường chuyền thuận lợi của đồng đội, băng vào cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số.

Uzbekistan nhanh chóng đáp trả. Sau nhiều pha hãm thành, đội bóng Trung Á tìm được bàn gỡ ở phút 43. Bakhromov phối hợp ăn ý với đồng đội rồi thực hiện cú cứa lòng một chạm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Trung Quốc tiếp tục chơi đầy quyết tâm. Phút 53, Wang Yu Dong nhận bóng bên cánh trái rồi thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc bằng chân phải. Bóng bay theo quỹ đạo khó chịu, khiến thủ môn Uzbekistan hoàn toàn bất lực, giúp Trung Quốc một lần nữa vượt lên.

Thế trận sau đó diễn ra cực kỳ giằng co. Trung Quốc có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng Zhang Yu Ning và Wang Yu Dong không thể tận dụng, trong đó có pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở phút 62.

Khi chiến thắng tưởng như nằm trong tay Trung Quốc, Uzbekistan lại gỡ hòa. Phút 90, Li Hao cản phá cú sút xa nhưng không thể bắt dính bóng, Shodiboev lập tức ập vào đá bồi đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trận tranh hạng ba không có hiệp phụ nên hai đội lập tức bước vào loạt luân lưu.

Trận tranh hạng ba diễn ra hấp dẫn.

Trên chấm 11 m, thủ môn Li Hao trở thành người hùng của Trung Quốc. Anh cản phá thành công hai cú sút của Uzbekistan, giúp đội nhà thắng 4-3 trong loạt đấu súng và giành HCĐ.

Tấm huy chương có ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Trung Quốc. Kể từ khi ASIAD giới hạn độ tuổi cầu thủ nam ở U23 từ năm 2002, Trung Quốc chưa từng giành huy chương. Thành tích tốt nhất trước đó chỉ là vào tứ kết.

Tấm huy chương bạc tại Hiroshima 1994 thuộc về đội tuyển quốc gia Trung Quốc, khi giải đấu chưa áp dụng giới hạn độ tuổi U23. Vì vậy, HCĐ lần này được coi là tấm huy chương lịch sử của bóng đá nam U23 Trung Quốc tại ASIAD.

Đáng chú ý, thành tích này đến chỉ vài tháng sau khi bóng đá trẻ Trung Quốc giành ngôi á quân U23 châu Á dù thua Nhật Bản 0-4 ở chung kết. Hai chiến tích liên tiếp cho thấy một chương mới đang mở ra với bóng đá trẻ Trung Quốc.