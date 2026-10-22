Bóng đá trẻ phía Bắc có thêm 86 trận đấu chính thức

Các cầu thủ trẻ được thi đấu định kỳ hằng tuần thay vì chỉ tham dự những giải tập trung trong thời gian ngắn.

Sau mùa đầu tiên dành cho lứa U14, League trẻ khu vực phía Bắc mùa 2026/27 tiếp tục được tổ chức và mở rộng xuống lứa U13. Hai giải có tổng cộng 86 trận chính thức, kéo dài từ ngày 24/10/2026 đến tháng 6/2027, với sự tham gia của nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Giải U14 quy tụ 8 đội gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, PVF, Bắc Ninh, Phù Đổng và Vạn Xuân. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách, mỗi đội 14 trận, tổng cộng 56 trận.

Giải U13 có 5 đội gồm Hà Nội, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, PVF 1 và PVF 2. Các đội thi đấu vòng tròn ba lượt, mỗi đội 12 trận, tổng cộng 30 trận.

Tăng số trận thi đấu cho cầu thủ trẻ

Điểm khác biệt của League là lịch thi đấu cố định vào thứ Bảy hằng tuần, thay vì tập trung trong thời gian ngắn như nhiều giải trẻ hiện nay.

Mỗi trận gồm hai hiệp 40 phút, mỗi đội đăng ký tối đa 25 cầu thủ và được thay 5 người. Ban tổ chức khuyến khích hai đội thi đấu thêm một hiệp không chính thức để những cầu thủ ít được sử dụng có thêm thời gian ra sân.

Giải U14 có lượt đi từ ngày 24/10/2026 đến giữa tháng 1/2027, lượt về từ 15/5 đến 26/6/2027. Giải U13 kéo dài đến ngày 19/6/2027.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội, thuộc Công ty CP Thể thao Hà Nội - T&T, tiếp tục làm đầu mối tổ chức. Cùng với League U16 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) triển khai, khu vực phía Bắc hiện có hệ thống thi đấu theo mùa giải ở ba lứa U13, U14 và U16.

Trước đây, cầu thủ trẻ Việt Nam chủ yếu tham dự các giải tập trung. Ở những giải như U13 toàn quốc, một đội thường chỉ có khoảng 3-9 trận chính thức mỗi năm, tùy thành tích. Phần lớn thời gian còn lại dành cho tập luyện và giao hữu.

Việc duy trì thi đấu thường xuyên giúp các trung tâm đào tạo đánh giá cầu thủ và điều chỉnh giáo án sát với thực tế.

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Philippe Troussier từng nhận định hạn chế lớn của công tác đào tạo trẻ Việt Nam nằm ở số lượng trận đấu. Theo nhà cầm quân người Pháp, cầu thủ trẻ cần khoảng 35-40 trận mỗi năm để phát triển tốt.

So với yêu cầu này, 14 trận mỗi mùa tại League U14 vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, lịch thi đấu hằng tuần giúp cầu thủ thường xuyên vận dụng kiến thức chiến thuật, xử lý tình huống và thích nghi với áp lực thi đấu.

"Giải đấu là cơ hội rất tốt để các cầu thủ được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm thi đấu chính thức thay vì chỉ tập chay như trước đây", ông Văn Sỹ Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội, chia sẻ.

Theo Giám đốc Kỹ thuật CLB Hà Nội Yusuke Adachi, người khởi xướng giải, giá trị lớn nhất của League nằm ở chu trình "Trận đấu - Tập luyện - Trận đấu".

Thông qua thi đấu, HLV phát hiện hạn chế của cầu thủ, điều chỉnh giáo án trong tuần và kiểm tra kết quả ở trận tiếp theo. Quá trình này được duy trì xuyên suốt mùa giải, giúp công tác đào tạo gắn chặt với thực tiễn.

"League không chỉ là môi trường đào tạo cầu thủ mà đồng thời còn là môi trường phát triển đội ngũ HLV", ông Adachi nhấn mạnh.

Khoảng cách với các nền bóng đá phát triển

Ở Tây Ban Nha, giải Infantil dành cho cầu thủ khoảng 12-13 tuổi diễn ra từ tháng 9 đến tháng 5. Giải hạng cao nhất khu vực Valencia có 18 đội, mỗi đội đá 34 trận. Giải tương đương tại Andalusia gồm 16 đội, tương ứng 30 trận mỗi đội, chưa kể các giải cúp và giao hữu.

Nhật Bản tổ chức hệ thống giải trẻ theo nhiều cấp độ. Bảng Kanto A1 thuộc J.League U14 có 8 đội thi đấu hai lượt, tương đương 14 trận mỗi đội. Tuy nhiên, cầu thủ còn tham dự các giải cấp tỉnh, khu vực và những giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) tổ chức. Năm 2026, hệ thống J.League U14 có 81 đội tham dự.

Thái Lan mở rộng cơ hội thi đấu thông qua hệ thống giải trẻ theo khu vực. TDP Youth Football Tournament mùa 2025/26 quy tụ 754 đội, với hơn 18.850 cầu thủ thuộc ba lứa U13, U15 và U17.

Các cầu thủ trẻ được thi đấu định kỳ hằng tuần thay vì chỉ tham dự những giải tập trung trong thời gian ngắn.

Những con số cho thấy League trẻ phía Bắc mới đáp ứng một phần nhu cầu thi đấu. Số trận còn hạn chế, trong khi giải U14 có quãng nghỉ gần bốn tháng giữa hai lượt.

Khó khăn khác nằm ở kinh phí. Giải không thu lệ phí nhưng chưa có ngân sách vận hành chung. Đội chủ nhà tự lo sân bãi, trọng tài, y tế và an ninh, còn đội khách chịu chi phí di chuyển. Theo ông Adachi, một số CLB địa phương muốn tham dự nhưng không đủ điều kiện tài chính.

Về lâu dài, việc hỗ trợ chi phí tổ chức, đi lại và phát sóng trực tiếp có thể giúp giải mở rộng quy mô, tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên.

"Việc tổ chức giải đấu không phải là đích đến. Đưa văn hóa thi đấu League bén rễ tại Việt Nam mới chính là mục tiêu mà chúng ta hướng tới", ông Adachi khẳng định.

Sau hai mùa giải, League trẻ phía Bắc vẫn trong giai đoạn xây dựng nền tảng. Nếu được duy trì và mở rộng, mô hình này có thể góp phần giải quyết một hạn chế kéo dài của bóng đá trẻ Việt Nam: cầu thủ tập luyện nhiều nhưng thiếu số trận chính thức cần thiết để phát triển.