Bóng đá Thái Lan mất vị thế trước Việt Nam từ khi Madam Pang làm Chủ tịch FAT

Madam Pang đang thất bại

Madam Pang bước vào ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) với những mục tiêu rất lớn. Bà muốn đưa đội tuyển Thái Lan đến World Cup, hướng bóng đá xứ Chùa vàng vươn tầm châu Á và tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Tuy nhiên, gần ba năm sau, những kết quả trên sân cỏ cho thấy Thái Lan chưa thể tiến gần hơn tới World Cup, trong khi vị thế vốn có ở khu vực cũng không còn chắc chắn như trước.

Điều đáng nói là Madam Pang không tiếp quản một nền bóng đá đang ở đáy. Khi bà được bầu làm Chủ tịch FAT vào tháng 2/2024, Thái Lan vừa có hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào năm 2020 và 2022. Đội tuyển nam vẫn được xem là chuẩn mực của bóng đá Đông Nam Á, còn chính Madam Pang từng giữ vai trò trưởng đoàn trong hành trình giành hai danh hiệu đó.

Bóng đá Thái Lan đang đánh mất vị thế số một Đông Nam Á sau những thất bại liên tiếp dưới thời Madam Pang. Ảnh: FAT

Bởi vậy, tham vọng của Madam Pang khi ngồi vào vị trí cao nhất FAT không chỉ là duy trì thành công. Bà từng tuyên bố: “Kỳ vọng của tôi là đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng chung kết World Cup. Trước đây tôi từng có 2 lần lọt vào VCK World Cup với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Giờ tôi muốn thực hiện điều này cùng với đội tuyển bóng đá nam”. Thực tế, Thái Lan không thể vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026, trong khi Indonesia tiến vào vòng loại thứ ba.

Nếu World Cup là mục tiêu dài hạn thì SEA Games 33 lại là bài kiểm tra cụ thể hơn. Trước kỳ đại hội trên sân nhà, Madam Pang tuyên bố muốn Thái Lan giành trọn 4 HCV bóng đá, gồm bóng đá nam, nữ, futsal nam và futsal nữ. Nhưng kết quả là Thái Lan không giành được bất kỳ HCV nào trong bốn nội dung. Đội nam dẫn Việt Nam 2-0 rồi thua ngược 2-3 ở chung kết, trong khi futsal nam thất bại 1-6 trước Indonesia.

Ở cấp độ đội tuyển, sự thay đổi về vị thế cũng rất rõ. Sau hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp trước thời Madam Pang, Thái Lan thua Việt Nam trong hai lượt trận chung kết AFF Cup 2024. Ở kỳ AFF Cup tiếp theo, họ tiếp tục thất bại trước Indonesia trong trận chung kết. Hai giải đấu khu vực liên tiếp, Thái Lan đều không thể đứng trên đỉnh.

Điều đó không đồng nghĩa bóng đá Thái Lan đã suy yếu toàn diện. FAT vẫn có những thay đổi về giải đấu và hệ thống phát triển bóng đá. Nhưng nếu nhìn riêng vào vị thế đội tuyển, khoảng cách từng giúp Thái Lan được xem là số một Đông Nam Á đã bị thu hẹp đáng kể. Việt Nam và Indonesia giờ không còn chỉ là những đối thủ cạnh tranh, mà đã trực tiếp giành lấy các danh hiệu vốn quen thuộc với người Thái.

Việt Nam tạo ra vị thế mới

Trong cùng giai đoạn, bóng đá Việt Nam lại có bước tiến đáng chú ý. Đội tuyển quốc gia vô địch đánh bại Thái Lan để vô địch hai kỳ AFF Cup liên tiếp. Ở cấp độ U23, Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn khi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành ba chức vô địch liên tiếp.

Những thành công ấy không thể quy về một cá nhân, bởi phía sau đội tuyển là cả hệ thống đào tạo, CLB, cầu thủ và công tác chuyên môn. Tuy nhiên, vai trò của bộ máy lãnh đạo vẫn là yếu tố đáng chú ý khi đánh giá cách một nền bóng đá tạo dựng vị thế trong khu vực.

Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có nền tảng Tiến sĩ Thể thao học tại Nga, thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga, đồng thời có nhiều năm tham gia công tác quản lý bóng đá quốc tế. Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC nhiệm kỳ 2023-2027, từng giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFF nhiệm kỳ 2022-2026 và là thành viên Ủy ban Thi đấu các đội tuyển nam FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Điểm đáng chú ý nằm ở vị thế quốc tế của người đứng đầu VFF. Việc ông Trần Quốc Tuấn liên tục được AFC và FIFA giao những trọng trách quan trọng cho thấy mức độ tín nhiệm đối với năng lực điều hành và chuyên môn. Điều này cũng tạo ra một hình ảnh rõ nét về vai trò của Chủ tịch liên đoàn, tức không chỉ huy động nguồn lực, mà còn phải có chuyên môn, kinh nghiệm quản trị và khả năng kết nối với hệ thống bóng đá quốc tế.

Đặt hai câu chuyện cạnh nhau không phải để khẳng định một mô hình hoàn toàn đúng hay sai. Madam Pang có sức ảnh hưởng lớn, nguồn lực tài chính và từng đóng góp đáng kể cho bóng đá Thái Lan. Trong khi đó, Việt Nam đang có một bộ máy mà người đứng đầu sở hữu nền tảng chuyên môn cùng vị thế ngày càng rõ nét trong hệ thống bóng đá châu Á và thế giới.

Cuối cùng, vị thế của một nền bóng đá vẫn phải được kiểm chứng bằng thành tích. Trong khoảng bốn năm qua, Việt Nam đã giành thêm những danh hiệu quan trọng và đánh bại Thái Lan ở những trận đấu quyết định. Còn Thái Lan đang phải tìm lại sự ổn định sau những thất bại liên tiếp.

Bóng đá Thái Lan vẫn là một thế lực lớn, nhưng vị trí độc tôn không còn. Và khi Việt Nam ngày càng khẳng định mình bằng những thành tích cụ thể, cán cân bóng đá Đông Nam Á đang bước sang một giai đoạn mới.