Bóng đá phủi - nền móng cho giấc mơ chuyên nghiệp

Cựu tiền vệ Đông Á Thanh Hóa Lê Quốc Phương (áo đỏ) góp mặt trong trận giao hữu bóng đá phủi tại SVĐ Thái Nguyên.

Khi cầu thủ chuyên nghiệp tìm đến sân phủi

Trận giao hữu giữa một đội bóng Hà Nội và Câu lạc bộ Đại Từ Star tại sân CNT Đại Phúc là một ví dụ. Không nằm trong lịch thi đấu chính thức, không có điểm số hay tiền thưởng, trận đấu vẫn thu hút sự quan tâm của những người yêu bóng đá khi có sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc trong giới bóng đá phủi Thái Nguyên như Hải Con, Hòa Minzy, Hùng Bé, Vũ Cua. Với giới bóng đá phong trào, họ là những cầu thủ có kỹ thuật, kinh nghiệm và sức ảnh hưởng trên các sân cỏ nhân tạo của tỉnh.

Sự góp mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm khiến trận đấu giao hữu mang màu sắc chuyên môn rõ nét. Các pha tranh chấp quyết liệt, đường chuyền có chủ đích và những tình huống phối hợp bài bản cho thấy bóng đá phủi đã có nhiều thay đổi so với những trận đấu tự phát trên các bãi đất trống trước đây.

Trong trận đấu có sự góp mặt của Lê Quốc Phương, cựu tiền vệ Đông Á Thanh Hóa được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Messi xứ Thanh”. Sau 16 năm thi đấu trong màu áo đội bóng quê hương, với 200 trận và 43 bàn thắng, tháng 6-2026, anh chia tay bóng đá chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, Quốc Phương không rời xa sân cỏ. Anh được bổ sung vào đội hình SHB ở giai đoạn 2 Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia NetSpace Cup 2026, khu vực miền Bắc (HPL-S13), đồng thời chuyển sang huấn luyện trẻ và mở trung tâm bóng đá cộng đồng.

Câu chuyện của Quốc Phương cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá phong trào. Bóng đá 7 người đã có hệ thống giải đấu ở cấp quốc gia, thu hút cả những cầu thủ từng thi đấu chuyên nghiệp. Sự hiện diện của họ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời mang đến cho các cầu thủ phong trào cơ hội học hỏi về kỹ thuật, chiến thuật, cách chọn vị trí và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Tại Thái Nguyên, xu hướng này cũng hiện diện trong các câu lạc bộ. Anh Nguyễn Ngọc Hoan, cầu thủ đội Đại Từ Star, cho biết nhiều cầu thủ từng thi đấu ở cấp độ cao hơn nay trở về chơi bóng phong trào. Kinh nghiệm của họ là nguồn học hỏi quý giá, giúp các đội nâng cao trình độ qua từng trận đấu.

Phong trào tự thân vận động

Bóng đá phủi Thái Nguyên đang phát triển với nhiều hình thức thi đấu. Bên cạnh các giải sân 7, phong trào còn có Giải bóng đá Lão tướng sân 9 Thái Nguyên – Cúp Mùa thu lần thứ nhất năm 2026 và những trận giao hữu giữa các đội bóng ở nhiều độ tuổi. Từ cầu thủ trẻ đến lão tướng, sân bóng phủi đang trở thành nơi kết nối những người chung niềm đam mê.

Những trận bóng đá phủi luôn đầy ắp những tình huống sôi nổi và gay cấn.

Theo anh Hoan, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phong trào bóng đá tại các xã thuộc huyện Đại Từ cũ vẫn được duy trì. Các câu lạc bộ tiếp tục sinh hoạt, tổ chức giải đấu hằng năm để giao lưu, cọ xát; trong đó, Đại Từ Star cùng các đội bóng địa phương còn tham gia những giải đấu do tỉnh tổ chức.

Không chỉ bó hẹp trong địa bàn, các câu lạc bộ còn chủ động tìm kiếm đối thủ bên ngoài, thường xuyên tổ chức giao hữu lượt đi, lượt về với các đội thuộc hệ thống HPL của Hà Nội. Với gần 10 câu lạc bộ bóng đá phong trào, Đại Từ đang có lực lượng tham gia sân chơi phủi khá sôi nổi. Việc thi đấu với những đối thủ mạnh hơn cũng giúp các đội nhận diện hạn chế, tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng cao trình độ.

Điểm đặc biệt của bóng đá phủi là sự đa dạng về thành phần người chơi. Họ đến từ nhiều ngành nghề, lứa tuổi khác nhau, cùng duy trì hoạt động bằng nguồn lực tự thân. Có đội được ông bầu tài trợ, có đội nhận sự hỗ trợ của những người anh đi trước, trong khi nhiều đội tự đóng góp kinh phí.

Mô hình ấy giúp phong trào duy trì sức sống mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn ngân sách. Tuy nhiên, việc dựa chủ yếu vào đóng góp cá nhân cũng khiến nhiều câu lạc bộ gặp khó khăn trong xây dựng kế hoạch dài hạn. Khi nguồn tài trợ không ổn định, hoạt động tập luyện và thi đấu khó tránh khỏi những gián đoạn.

Từ sân phủi đến giấc mơ chuyên nghiệp

Tuy vậy, không nên chỉ nhìn bóng đá phủi qua khả năng cung cấp cầu thủ cho các đội chuyên nghiệp. Với phần lớn người chơi, cơ hội theo đuổi bóng đá đỉnh cao đã hạn chế bởi tuổi tác và điều kiện cá nhân. Giá trị của bóng đá phủi còn nằm ở việc mở rộng môi trường chơi bóng, nuôi dưỡng tình yêu thể thao và hình thành cộng đồng những người hâm mộ gắn bó với bóng đá địa phương.

Cầu thủ Lê Quốc Phương có 16 năm thi đấu trong màu áo của Đông Á Thanh Hóa ( 200 trận, ghi 43 bàn thắng).

Anh Hưng, người đảm nhận nhiều vai trò tại Câu lạc bộ bóng đá Văn Yên, cho rằng: Cần nhìn nhận bóng đá phủi trong mối liên hệ với bóng đá phong trào, bóng đá cộng đồng và đặc biệt là bóng đá học đường. Khi những sân chơi này phát triển, đội bóng chuyên nghiệp của tỉnh sẽ trở thành nguồn cảm hứng, tạo động lực để các cầu thủ trẻ rèn luyện và hướng tới mục tiêu khoác áo FC Thái Nguyên.

Một nền bóng đá muốn phát triển bền vững cần có hệ thống kết nối từ phong trào, bóng đá học đường, đào tạo trẻ đến các đội chuyên nghiệp. Tại Thái Nguyên, bóng đá phủi đang góp phần tạo nên nền móng ấy thông qua các giải đấu đa dạng, hoạt động giao lưu thường xuyên và chất lượng chuyên môn từng bước được nâng lên.

Để phong trào phát triển bền vững hơn, cần tăng cường kết nối với bóng đá học đường và hệ thống đào tạo trẻ, đồng thời quan tâm đến điều kiện sân bãi, nguồn lực và việc phát hiện những nhân tố có năng khiếu. Khi có nền móng rộng khắp, được tổ chức và kết nối bài bản, bóng đá phủi không chỉ là sân chơi của những người đam mê mà còn góp phần tạo môi trường thuận lợi để bóng đá Thái Nguyên phát triển lâu dài.