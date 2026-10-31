Bóng đá nữ Việt Nam: Kỳ tích World Cup và giấc mơ từ những người giữ lửa

Đội tuyển nữ Việt Nam lập cột mốc lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Dấu mốc World Cup từ hành trình vượt khó

Tấm vé tham dự World Cup nữ 2023 là thành tích đặc biệt của bóng đá Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng sau nhiều năm xây dựng và phát triển. Tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 ở Ấn Độ, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã vượt qua hàng loạt thử thách để giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đáng nhớ nhất là chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận play-off ngày 6-2-2022. Trong bối cảnh đội tuyển chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều cầu thủ nhiễm bệnh, lực lượng bị sứt mẻ, các nữ tuyển thủ vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, hoàn thành mục tiêu lịch sử.

Tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023 tổ chức ở Australia và New Zealand, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Dù không giành được điểm sau ba trận, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh gây ấn tượng với nhiều pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống cản phá thành công quả phạt đền của ngôi sao Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ.

Với huấn luyện viên Mai Đức Chung, tấm vé World Cup là thành quả của cả một quá trình chuẩn bị lâu dài, sự nỗ lực của các thế hệ cầu thủ và những người làm bóng đá nữ. Ông cùng các học trò đã trải qua nhiều năm rèn luyện, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm, từng bước nâng cao trình độ để cạnh tranh ở đấu trường châu lục. Việc lần đầu tiên góp mặt tại World Cup cũng cho thấy bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tới những mục tiêu lớn nếu có sự đầu tư và chuẩn bị nghiêm túc.

Trước các đội bóng mạnh nhất thế giới, các nữ tuyển thủ vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, hoàn thành mục tiêu lịch sử. Ảnh: VFF

Thực tế, con đường đến với thành công của bóng đá nữ chưa bao giờ bằng phẳng. So với bóng đá nam, các đội bóng nữ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ, nguồn thu thương mại và bảo đảm chế độ đãi ngộ cho cầu thủ. Thu nhập còn hạn chế, cơ hội nghề nghiệp chưa rộng mở, trong khi những định kiến về bóng đá nữ vẫn tồn tại. Tuy nhiên, các thế hệ cầu thủ vẫn kiên trì theo đuổi đam mê, đóng góp vào thành tích 8 lần giành Huy chương vàng SEA Games, trong đó có 4 lần liên tiếp từ năm 2017 đến 2023.

Kỳ tích World Cup vì thế không chỉ là thành công của một đội tuyển, mà còn phản ánh sự trưởng thành của cả nền bóng đá nữ Việt Nam. Đây cũng là động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng đến mục tiêu hội nhập sâu hơn với bóng đá thế giới.

Đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam còn có các câu lạc bộ, nhà tài trợ và định hướng đưa bóng đá nữ vươn tầm quốc tế của VFF. Ảnh: VFF

Những câu lạc bộ và nhà tài trợ bền bỉ giữ lửa

Đằng sau đội tuyển quốc gia là hệ thống câu lạc bộ đóng vai trò quan trọng trong đào tạo, phát hiện và phát triển tài năng. Những đội bóng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên hay Sơn La đã duy trì hoạt động trong nhiều năm, đóng góp lực lượng cho các đội tuyển quốc gia.

Trong điều kiện nguồn kinh phí còn hạn chế, các câu lạc bộ phải chủ động xoay xở để duy trì đội bóng, bảo đảm tập luyện, thi đấu và chăm lo đời sống cầu thủ. Không chỉ đào tạo vận động viên thành tích cao, họ còn góp phần tạo nguồn kế cận, giúp bóng đá nữ duy trì lực lượng và tính cạnh tranh.

Cùng với các câu lạc bộ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giữ vai trò định hướng chiến lược, tổ chức hệ thống giải đấu và đầu tư cho đội tuyển quốc gia. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia được duy trì thường xuyên, bên cạnh Cúp Quốc gia nữ, tạo điều kiện để các cầu thủ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm. Đặc biệt, trước World Cup 2023, VFF đã tổ chức nhiều đợt tập huấn tại Nhật Bản, Đức, Ba Lan và các trận giao hữu quốc tế, giúp đội tuyển làm quen với cường độ, tốc độ và trình độ của bóng đá hiện đại.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (thứ 2 bên trái) tại lễ trao chức vô địch cho CLB nữ TP. Hồ Chí Minh ở giải nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Ảnh: VFF

Một trong những người có đóng góp bền bỉ cho bóng đá nữ là ông Trần Anh Tú cùng doanh nghiệp Thái Sơn Bắc. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp Thái Sơn Bắc giữ vai trò nhà tài trợ chính của Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Đây là sự đồng hành đáng ghi nhận trong bối cảnh bóng đá nữ chưa có sức hút thương mại lớn và việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vẫn là bài toán khó.

Bên cạnh tài trợ cho giải đấu, sự hỗ trợ của ông Trần Anh Tú và Thái Sơn Bắc dành cho các đội bóng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La cũng góp phần duy trì hoạt động, tạo điều kiện tập luyện và thi đấu cho các cầu thủ. Với bóng đá nữ, nguồn lực này có ý nghĩa thiết thực, bởi sự tồn tại của mỗi câu lạc bộ đều gắn với cơ hội phát triển của nhiều thế hệ vận động viên.

Sự gắn bó của ông Trần Anh Tú với bóng đá nữ không chỉ được thể hiện qua thời gian tài trợ mà còn ở việc kiên trì hỗ trợ một lĩnh vực chưa mang lại hiệu quả thương mại tương xứng. Quan điểm đầu tư lâu dài, chú trọng duy trì giải đấu và các đội bóng chính là điều cần thiết để tạo nền tảng cho bóng đá nữ phát triển.

Từ dấu mốc World Cup 2023, bóng đá nữ Việt Nam đã có thêm động lực hướng đến những mục tiêu cao hơn. Để duy trì thành tích và tiến tới chuyên nghiệp, cần tiếp tục nâng cấp hệ thống giải quốc nội, đầu tư đào tạo trẻ, cải thiện chế độ đãi ngộ và mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế. Quan trọng hơn, cần có thêm những doanh nghiệp, mạnh thường quân sẵn sàng đồng hành lâu dài.

Kỳ tích World Cup được tạo nên từ tài năng, ý chí của các nữ tuyển thủ, nhưng cũng là kết quả của sự chung sức từ nhiều phía. Những câu lạc bộ bền bỉ giữ lửa, VFF với chiến lược phát triển và các nhà tài trợ tâm huyết như ông Trần Anh Tú chính là những mắt xích quan trọng, góp phần đưa bóng đá nữ Việt Nam vượt qua khó khăn, hướng tới con đường chuyên nghiệp và phát triển bền vững.