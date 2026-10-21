Bóng đá nữ Việt Nam duy trì vị trí số một Đông Nam Á

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan tại Asian Games 2026. (Ảnh: VFF)

Ở đợt cập nhật lần này, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự thay đổi về thứ hạng so với kỳ công bố trước đó. Với vị trí thứ 37 thế giới, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các đội tuyển hàng đầu châu Á.

Xét riêng khu vực châu lục, Việt Nam đứng thứ sáu, sau Nhật Bản, Triều Tiên, Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Bảng xếp hạng FIFA nữ lần này được cập nhật sau 183 trận đấu quốc tế, bao gồm các trận vòng loại World Cup nữ 2027 tại châu Âu và châu Phi, vòng loại bóng đá nữ Olympic khu vực châu Phi cùng nhiều trận giao hữu quốc tế.

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số một, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Mỹ lên gần 80 điểm.

Đức duy trì vị trí thứ ba sau khi giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu trên sân nhà. Trong nhóm 10 đội tuyển hàng đầu, Đan Mạch là đội duy nhất có sự thay đổi thứ hạng khi tăng hai bậc lên vị trí thứ 10, đánh dấu lần đầu trở lại nhóm này kể từ tháng 8/2010.

Vị trí của đội tuyển nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Đáng chú ý, bóng đá nữ châu Phi ghi nhận nhiều biến động lớn trên bảng xếp hạng.

Malawi là đội tuyển có bước tiến mạnh nhất khi tăng tới 49 bậc, vươn lên vị trí thứ 104 thế giới. Theo thống kê được công bố, đội tuyển này tích lũy thêm 158,44 điểm, mức tăng điểm cao nhất trong lịch sử của đội.

Thành tích lọt vào trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2026, cùng việc lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup nữ 2027, góp phần tạo nên bước tiến đáng kể của Malawi.

Bên cạnh đó, Cameroon tăng chín bậc lên vị trí thứ 62 sau khi giành chức vô địch châu Phi. Tanzania tăng 11 bậc lên vị trí thứ 111, trong khi Burkina Faso tăng chín bậc lên vị trí thứ 109.

Tại châu Âu, Slovenia cũng ghi nhận cột mốc đáng chú ý khi tăng hai bậc lên vị trí thứ 36 thế giới, thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập là một trong những đội tuyển giảm thứ hạng nhiều nhất khi tụt 14 bậc xuống vị trí thứ 113, sau khi không giành được điểm nào tại vòng bảng Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2026.

Zimbabwe giảm chín bậc xuống vị trí thứ 136, còn Cộng hòa Dân chủ Congo tụt tám bậc xuống vị trí thứ 114.

Trong bối cảnh thứ hạng nhiều đội tuyển có sự biến động, việc tiếp tục đứng thứ 37 thế giới, thứ sáu châu Á và số một Đông Nam Á cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được vị trí tương đối ổn định trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây cũng là cơ sở để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hướng tới những mục tiêu trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao chất lượng chuyên môn và khả năng cạnh tranh tại các giải đấu cấp châu lục và thế giới.