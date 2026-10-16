Bóng đá nữ Thái Nguyên từng bước khẳng định vị thế

Một pha tranh chấp giữa các cầu thủ Thái Nguyên T&T (áo vàng) và Thành phố Hồ Chí Minh I.

Sau lượt trận thứ 12 Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, Đội Bóng đá nữ Thái Nguyên T&T tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, chỉ kém đội đứng thứ 2 là Hà Nội I 2 điểm. Đáng chú ý, trong khi Hà Nội I chỉ còn một trận chưa đấu, Thái Nguyên T&T vẫn còn hai trận phía trước và nắm trong tay cơ hội cạnh tranh vị trí Á quân nếu giành được toàn thắng ở 2 lượt trận cuối. Khoảng cách điểm số cùng cơ hội cạnh tranh huy chương là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ của Thái Nguyên T&T ở mùa giải năm nay.

Nhìn lại hành trình phát triển của bóng đá nữ Thái Nguyên, những kết quả hiện nay càng có ý nghĩa khi Đội bóng từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh phí, lực lượng và điều kiện duy trì hoạt động. Từ chỗ phải nỗ lực ổn định đội hình, Thái Nguyên T&T đã từng bước củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện và hình thành một tập thể có khả năng cạnh tranh tại các giải đấu hàng đầu trong nước.

Một trong những dấu mốc đáng ghi nhận là tấm Huy chương Đồng tại Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026. Kết quả này, cùng với phong độ tại Giải Vô địch quốc gia, cho thấy sự tiến bộ tương đối ổn định của Đội bóng, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc đầu tư phát triển bóng đá nữ của địa phương.

Các khán giả dành nhiều quan tâm và cổ vũ cho các cầu thủ bóng đã nữ Thái Nguyên T&T.

Cùng với những bước tiến về chuyên môn, bóng đá nữ Thái Nguyên đang có thêm điều kiện thuận lợi, khi Sân vận động Thái Nguyên mới với sức chứa khoảng 22.000 khán giả được đưa vào hoạt động. Với Thái Nguyên T&T, đây là cơ hội để các cầu thủ được thi đấu thường xuyên trước sự cổ vũ của khán giả quê hương, đồng thời tận dụng những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng tập luyện, thi đấu. Tiền đạo Ngọc Minh Chuyên cho biết: Việc được thi đấu trên sân vận động mới mang lại sự tự tin và động lực lớn cho các cầu thủ.

Trên khán đài, sự quan tâm của người hâm mộ cũng ngày càng rõ nét. Những trận đấu của Thái Nguyên T&T đang thu hút thêm khán giả đến sân, tạo nên không khí sôi động, tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ.

Đằng sau những chuyển biến về chuyên môn là sự đầu tư, đồng hành của Tập đoàn T&T Group cùng sự quan tâm của tỉnh đối với bóng đá nữ. Nguồn lực được bổ sung không chỉ giúp Đội bóng ổn định hoạt động, cải thiện chế độ cho cầu thủ mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng tập luyện, bổ sung lực lượng và xây dựng mục tiêu phát triển lâu dài.

Theo ông Đoàn Việt Triều, huấn luyện viên Đội Bóng đá nữ Thái Nguyên T&T: Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và nguồn lực đầu tư của Tập đoàn T&T đã tạo điều kiện thuận lợi để Đội bóng phát triển. Các cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp, nghiêm túc thực hiện giáo án huấn luyện và luôn nỗ lực xây dựng một tập thể đoàn kết, có sức cạnh tranh.

Từ những kết quả đạt được, bóng đá nữ Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội tiếp tục nâng tầm vị thế. Trước mắt, hai lượt trận cuối tại Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ là thử thách quan trọng đối với bản lĩnh và khát vọng của thầy trò đội bóng xứ Trà.