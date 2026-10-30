Bóng đá nữ Thái Nguyên sẵn sàng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 với lực lượng nòng cốt đang có phong độ tốt.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Toàn bộ các trận đấu môn bóng đá nữ diễn ra tại Sân vận động Bà Rịa, từ ngày 19/11 đến hết ngày 2/12/2026.

Trước thềm Đại hội, bóng đá nữ Thái Nguyên vừa giành ngôi Á quân tại Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2026. Đây là cơ sở để đội tuyển tiếp tục hướng tới thành tích cao tại đấu trường toàn quốc. Lực lượng tham dự Đại hội lần này gồm những cầu thủ nòng cốt đang có phong độ tốt, kết hợp với các gương mặt giàu kinh nghiệm.

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên tích cực tập luyện, sẵn sàng cho các trận đấu lớn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Với thể thức thi đấu vòng tròn, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua thứ hạng. Đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên đang tích cực chuẩn bị, hướng tới mục tiêu giành thành tích cao hơn tại Đại hội năm nay.