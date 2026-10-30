Bóng đá nữ Thái Nguyên sẵn sàng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc
Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 vừa tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu môn bóng đá nữ. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên sẽ tranh tài cùng 4 đội bóng gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình và TP. Hồ Chí Minh.
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Toàn bộ các trận đấu môn bóng đá nữ diễn ra tại Sân vận động Bà Rịa, từ ngày 19/11 đến hết ngày 2/12/2026.
Trước thềm Đại hội, bóng đá nữ Thái Nguyên vừa giành ngôi Á quân tại Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2026. Đây là cơ sở để đội tuyển tiếp tục hướng tới thành tích cao tại đấu trường toàn quốc. Lực lượng tham dự Đại hội lần này gồm những cầu thủ nòng cốt đang có phong độ tốt, kết hợp với các gương mặt giàu kinh nghiệm.
Với thể thức thi đấu vòng tròn, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua thứ hạng. Đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên đang tích cực chuẩn bị, hướng tới mục tiêu giành thành tích cao hơn tại Đại hội năm nay.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/bong-da-nu-thai-nguyen-san-sang-tranh-tai-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc