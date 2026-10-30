Bóng đá nữ học đường khởi sắc

Trong vai trò thủ môn Đội bóng đá nữ Trường THPT Lê Hồng Phong, khi tham gia luyện tập, Khương Thị Kiều Anh luôn quan sát diễn biến trên sân, phán đoán hướng bóng và liên tục nhắc nhở đồng đội giữ vị trí.

Bên ngoài đường biên, thầy giáo Trần Văn Hội - giáo viên môn Giáo dục thể chất dõi theo từng pha phối hợp, kịp thời nhắc các cầu thủ điều chỉnh động tác, vị trí và cách di chuyển.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cầu thủ dưới sự hướng dẫn sát sao của thầy giáo Trần Văn Hội giúp buổi tập luôn diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi.

Tình yêu bóng đá của Kiều Anh bắt đầu từ những lần xem các trận đấu cùng gia đình. Khi còn nhỏ, em và những đứa trẻ trong xóm rủ nhau ra khoảnh sân bê tông ở khu chợ đá bóng, dùng hai chiếc dép làm cột gôn, thay nhau chơi bóng trong những buổi chiều rảnh rỗi.

Khi học tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Kiều Anh có cơ hội thể hiện khả năng bắt bóng khi tham gia giải bóng đá nữ do nhà trường tổ chức. Sự thể hiện đầy nhiệt huyết giúp em giành danh hiệu thủ môn xuất sắc và được lựa chọn vào đội tuyển của trường. Qua quá trình tập luyện và thi đấu, Kiều Anh dần cải thiện phản xạ, khả năng xử lý tình huống, đồng thời hiểu rõ hơn trách nhiệm của người trấn giữ khung thành.

“Nhiệm vụ của em là làm sao để không bị thủng lưới. Khi đối phương ghi bàn thì cả đội, kể cả thủ môn, đều chịu áp lực. Vì vậy, em luôn cố gắng giữ sự tỉnh táo trong mỗi trận đấu và động viên đồng đội”, Kiều Anh chia sẻ.

Kiều Anh và các thành viên trong đội bóng tập luyện

Đội bóng đá nữ Trường THPT Lê Hồng Phong được thành lập cách đây 1 năm với 13 thành viên. Hằng năm, nhà trường tổ chức giải bóng đá nữ để học sinh các lớp có cơ hội thi đấu, giao lưu, đồng thời tuyển chọn những gương mặt phù hợp cho đội tuyển. Đội duy trì tập luyện vào chiều thứ Ba và thứ Bảy, mỗi tháng tổ chức thêm một trận giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Các nữ cầu thủ Trường THPT Lê Hồng Phong duy trì tập luyện bóng đá 2 buổi mỗi tuần

Theo thầy giáo Trần Văn Hội, bóng đá là 1 trong 5 môn thể thao được nhà trường chú trọng, bên cạnh bóng chuyền, cầu lông, đá cầu và bóng rổ. Sân bóng đá 5 người trong khuôn viên trường tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tập luyện sau giờ học. Những năm gần đây, thông qua các giải đấu trong trường, phong trào bóng đá nữ từng bước được duy trì, phát triển, tạo cơ hội để học sinh có năng khiếu được lựa chọn vào đội tuyển.

Thầy giáo Trần Văn Hội, giáo viên môn Giáo dục thể chất, hướng dẫn các cầu thủ Đội bóng đá nữ Trường THPT Lê Hồng Phong trong buổi tập luyện.

Trong lần đầu tham dự Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026, Đội Trường THPT Lê Hồng Phong giành giải Ba. Đây là kết quả đáng khích lệ với một đội bóng còn khá trẻ.

Đội Trường THPT Lê Hồng Phong giành giải Ba tại Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026

Tại Trường THPT số 3 Bảo Thắng, xã Phong Hải, bóng đá nữ cũng được khơi dậy từ các giải đấu trong trường học, tạo cơ hội để những nữ sinh chưa từng chơi bóng làm quen với môn thể thao này.

Đào Khánh Ly cho biết, em đến với bóng đá từ những giải đấu do nhà trường tổ chức. Từ học sinh chưa biết chơi bóng, em dần làm quen với kỹ thuật, tập luyện cùng bạn bè và từng bước tích lũy kinh nghiệm qua những lần ra sân.

Trong gần 3 năm qua, em đã được tham gia 2 giải cấp tỉnh và nhiều trận giao lưu với các trường khác nên kỹ năng chơi bóng ngày càng tiến bộ. Em Đào Khánh Ly - Trường THPT số 3 Bảo Thắng

2 buổi tập mỗi tuần giúp các cầu thủ nữ Trường THPT số 3 Bảo Thắng rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể lực và nuôi dưỡng niềm đam mê với bóng đá.

Thầy giáo Lý Văn Hoàng - giáo viên môn Giáo dục thể chất, người hướng dẫn Đội bóng Trường THPT số 3 Bảo Thắng cho biết, trong khi học sinh nam có cơ hội làm quen với bóng đá từ sớm, các em nữ phần lớn phải bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản. Đây là khó khăn trong quá trình huấn luyện, bởi để có thể phối hợp và vận dụng chiến thuật trong thi đấu, học sinh cần có nền tảng kỹ thuật cá nhân vững vàng.

Những nỗ lực của thầy và trò được thể hiện qua kết quả thi đấu theo từng năm. Năm 2022, Đội bóng nữ Trường THPT số 3 Bảo Thắng giành giải Nhất Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, sau đó dừng chân ở vòng tứ kết cấp tỉnh. Năm 2025, trong lần đầu tham dự Giải Bóng đá nữ cấp tỉnh, đội giành huy chương Đồng.

Từ phong trào trong trường học, bóng đá nữ Lào Cai đang có thêm cơ hội phát triển ở phạm vi rộng hơn. Năm 2025, Lào Cai lần đầu tổ chức Giải Bóng đá nữ cấp tỉnh, tạo điều kiện để các đội gặp gỡ, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm.

Để bóng đá nữ Lào Cai đạt được những bước tiến mới, việc duy trì các đội bóng học đường, tạo điều kiện tập luyện và tổ chức thêm những sân chơi phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Khi nhận được sự quan tâm, khích lệ từ nhà trường và cộng đồng, các nữ sinh sẽ có thêm động lực theo đuổi niềm đam mê, tự tin thể hiện khả năng và gắn bó với thể thao. Đó cũng là nền tảng để phong trào bóng đá nữ ngày càng lan tỏa, góp phần làm phong phú đời sống thể thao của địa phương.