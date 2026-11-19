CLB nữ TPHCM đối đầu Hà Nội ngay trận mở màn.

Loạt trận tiếp theo diễn ra ngày 23-11, nữ TPHCM gặp Ninh Bình, còn Hà Nội đối đầu Thái Nguyên; ở lượt cuối vào ngày 27-11, Hà Nội gặp Ninh Bình và TPHCM gặp Thái Nguyên. Trận tranh huy chương đồng và chung kết được tổ chức ngày 1-12.

Bóng đá nữ Đại hội chỉ có bốn đội tham dự, vì vậy Ban Tổ chức áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn một lượt để xác định hai đội vào chung kết.