Bóng đá nam Trung Quốc giành huy chương ASIAD sau 28 năm

Chủ động chơi phòng ngự phản công, U23 Trung Quốc bất ngờ vượt lên ở phút 15 nhờ công Hu He Tao. Sau bàn thắng, đội bóng áo đỏ chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát cho U23 Uzbekistan.

U23 Trung Quốc thắng kịch tính trong loạt luân lưu để giành tấm huy chương lịch sử. Ảnh: AFC

Trong hiệp 1, U23 Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 29% và phải đối mặt với 10 pha dứt điểm.

Sức ép của U23 Uzbekistan được cụ thể hóa ở phút 43, khi Bakhromov ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng cú dứt điểm một chạm.

Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc tiếp tục kiên trì với cách chơi phòng ngự phản công và tái lập thế dẫn trước ở phút 53. Wang Yu Dong tạo nên siêu phẩm với cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, đưa Trung Quốc dẫn 2-1.

Những phút cuối trở thành màn chịu trận của U23 Trung Quốc khi U23 Uzbekistan liên tục khai thác khoảng trống ở hai biên và tung ra 12 cú sút.

Đến phút 90, Ibraimov chớp thời cơ trong vòng cấm, gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Trên chấm 11m, thủ môn Li Hao trở thành người hùng khi cản phá thành công 2 cú sút của U23 Uzbekistan. U23 Trung Quốc thắng 4-3, qua đó giành HCĐ ASIAD 2026.

Tấm huy chương này chấm dứt 28 năm chờ đợi của bóng đá nam Trung Quốc. Lần gần nhất bóng đá nam Trung Quốc giành huy chương ASIAD là năm 1998 tại Thái Lan, khi giải đấu chưa áp dụng quy định giới hạn độ tuổi như hiện nay.