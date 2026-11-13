Bóng đá Lạng Sơn hướng tới mở rộng phong trào, phát triển tài năng trẻ

Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng đá Lạng Sơn, hướng tới nâng cao chất lượng phong trào và đào tạo trẻ. Ảnh: VFF

Nhìn lại nhiệm kỳ 2019-2024, kéo dài đến năm 2026, bóng đá Lạng Sơn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc mở rộng phong trào tập luyện, phát triển hệ thống câu lạc bộ và huy động nguồn lực xã hội phục vụ hoạt động bóng đá.

Theo báo cáo tại Đại hội, LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn hiện có 23 câu lạc bộ thành viên. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu từng bước được mở rộng với 172 sân bóng đá tại các xã, phường, trong đó có 77 sân cỏ nhân tạo.

Đây là những điều kiện quan trọng giúp phong trào bóng đá địa phương phát triển rộng khắp, tạo thêm sân chơi cho thanh thiếu niên và người dân, đồng thời hình thành nền tảng để phát hiện, bồi dưỡng những cầu thủ có năng khiếu.

Một trong những điểm nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là việc triển khai Đề án thí điểm xã hội hóa phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Thông qua đề án, hoạt động đào tạo và tổ chức thi đấu dành cho lứa tuổi trẻ được quan tâm, từng bước tạo sự kết nối giữa bóng đá phong trào với công tác tuyển chọn tài năng.

Riêng năm 2026, các giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh thu hút 84 đội bóng với 1.520 vận động viên tham gia. Quy mô này cho thấy sức hút của bóng đá trong lứa tuổi học sinh, đồng thời phản ánh những nỗ lực của địa phương trong việc mở rộng cơ hội tập luyện và thi đấu.

Ở lĩnh vực bóng đá trẻ, Lạng Sơn cũng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đội tuyển U11 của tỉnh giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2025; 15 cầu thủ trẻ được tuyển chọn vào các trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, đội U14 Lạng Sơn giành chức vô địch Giải bóng đá thanh niên quốc tế “Giấc mơ thành hiện thực” năm 2026 tổ chức tại Quảng Tây (Trung Quốc). Thành tích này tiếp tục khẳng định tiềm năng của bóng đá trẻ địa phương khi được đầu tư và tạo điều kiện thi đấu, cọ xát.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công tác xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, LĐBĐ tỉnh đã huy động trên 3 tỉ đồng từ các nguồn lực xã hội để duy trì các giải đấu thường niên và tổ chức những hoạt động phát triển phong trào.

Các chương trình giao lưu bóng đá hữu nghị với Quảng Tây (Trung Quốc) cũng được duy trì, góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế và thúc đẩy quan hệ giao lưu thể thao giữa hai địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả bóng đá Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là định hướng chú trọng phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường và bóng đá trẻ.

Ông Nguyễn Quốc Hội khẳng định LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với bóng đá Lạng Sơn thông qua các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và kết nối nguồn lực xã hội hóa.

Sự hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động bóng đá tại địa phương, từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo và tạo điều kiện để bóng đá Lạng Sơn phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VFF

Nhân dịp này, đại diện LĐBĐ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” cho 5 cá nhân của tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển phong trào bóng đá địa phương nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần đoàn kết và thống nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn khóa IV gồm 25 thành viên, Ban Thường vụ gồm 9 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bước vào nhiệm kỳ mới, LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu nâng số câu lạc bộ thành viên lên 28-30, tiếp tục mở rộng bóng đá phong trào, phát triển bóng đá học đường và tăng cường công tác đào tạo cầu thủ trẻ.

Đặc biệt, địa phương hướng tới mục tiêu từng bước xây dựng đội bóng đủ điều kiện tham gia hệ thống các giải bóng đá quốc gia vào năm 2030.

Với những kết quả đã đạt được cùng định hướng phát triển rõ ràng trong nhiệm kỳ mới, bóng đá Lạng Sơn đang đứng trước cơ hội tiếp tục củng cố nền tảng phong trào, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá Việt Nam.