Bóng đá Hải Phòng trước khát vọng trở lại vị thế xứng tầm

Với việc UBND thành phố chính thức phê duyệt Đề án phát triển bóng đá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống bóng đá đồng bộ, chuyên nghiệp, từng bước khẳng định vị thế trung tâm bóng đá mạnh của cả nước và hướng tới tầm khu vực.

Trận đấu giữa Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định (áo trắng) và Câu lạc bộ Hải Phòng trong khuôn khổ Giải Bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023. Ảnh tư liệu: Công Luật/TTXVN

Hợp nhất thế mạnh, mở rộng không gian phát triển bóng đá

Bóng đá Hải Phòng từ lâu gắn với hình ảnh Câu lạc bộ Hải Phòng, sân vận động Lạch Tray và cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt. Đội bóng đất Cảng là đại diện quen thuộc tại Giải bóng đá vô địch quốc gia, có bản sắc thi đấu và sức hút riêng. Tuy nhiên, công tác đào tạo vận động viên trẻ vẫn đối mặt với những hạn chế về tính liên kết, nguồn cầu thủ kế cận và cơ chế phát triển dài hạn.

Trong khi đó, Hải Dương trước khi hợp nhất với Hải Phòng nổi bật ở lĩnh vực đào tạo bóng đá thiếu niên, nhi đồng. Đội U11 Hải Dương từng 5 lần vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc, trong đó có 3 lần đăng quang liên tiếp vào các năm 2013, 2014 và 2015. Đội U13 cũng thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc, hai lần giành ngôi Á quân.

Từ môi trường đào tạo này, nhiều cầu thủ trưởng thành, trở thành gương mặt quen thuộc của bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia như Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Đức Chiến, Triệu Việt Hưng. Đây là minh chứng cho chất lượng phát hiện, tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá Hải Dương.

Dù vậy, do hạn chế về kinh phí và cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo của địa phương trước đây chủ yếu tập trung ở hai tuyến U11, U13. Nhiều cầu thủ sau đó phải chuyển đến các trung tâm, câu lạc bộ khác để tiếp tục con đường chuyên nghiệp.

Sau hợp nhất, Hải Phòng có điều kiện kết hợp nền tảng bóng đá chuyên nghiệp, cơ sở vật chất và tiềm lực kinh tế với thế mạnh đào tạo trẻ, đội ngũ huấn luyện viên và nguồn cầu thủ đã được kiểm chứng qua các giải đấu quốc gia của khu vực Hải Dương.

Bước đầu, sự kết hợp này tạo chuyển biến đáng chú ý. Mùa hè năm 2026, bóng đá trẻ Hải Phòng có 9 đội thuộc các lứa U9, U11 và U13 tham dự các giải thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Lực lượng cầu thủ từ hai khu vực được kết hợp, điều chuyển giữa các đơn vị đào tạo để xây dựng đội tuyển có chất lượng tốt hơn.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra không chỉ là tăng số đội tham dự giải quốc gia mà quan trọng hơn là tổ chức được hệ thống đào tạo liên tục từ năng khiếu đến chuyên nghiệp, giúp cầu thủ có cơ hội trưởng thành ngay trong hệ thống bóng đá thành phố.

Xây dựng hệ sinh thái bóng đá đồng bộ, chuyên nghiệp

Ngày 18/9/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3846/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển bóng đá thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu xây dựng đội tuyển bóng đá nam thành phố trở thành một trong những đội mạnh của cả nước. Đề án cũng hướng tới hình thành hệ thống bóng đá đồng bộ từ học đường, phong trào, đào tạo trẻ đến chuyên nghiệp, bảo đảm nguồn cầu thủ chất lượng cho Câu lạc bộ Hải Phòng và các đội tuyển quốc gia. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng hướng tới trở thành điểm đến bóng đá tầm khu vực, có mô hình đào tạo trẻ, hệ thống giải đấu, cơ sở vật chất và kinh tế bóng đá phát triển tiên tiến trong cả nước; hình thành hệ sinh thái gắn bóng đá với du lịch, thương mại, dịch vụ và công nghiệp văn hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên, phát triển bóng đá không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành thể thao hay mục tiêu nâng cao thành tích thi đấu, mà cần được nhìn nhận như một định hướng phát triển lâu dài, gắn với vị thế, bản sắc và tiềm lực của thành phố. Theo ông Lê Trung Kiên, Hải Phòng cần phát huy truyền thống, lợi thế và nguồn lực mới sau hợp nhất để xây dựng nền bóng đá phát triển toàn diện, có chiều sâu, trong đó bóng đá phong trào là nền tảng, đào tạo trẻ là động lực, bóng đá chuyên nghiệp giữ vai trò nòng cốt. Quá trình phát triển phải có tầm nhìn dài hạn, cơ chế tổ chức đồng bộ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, từng bước đưa bóng đá trở thành một lĩnh vực có đóng góp thiết thực vào đời sống văn hóa, thể thao và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Một trọng tâm của đề án là chuẩn hóa hệ thống đào tạo trẻ theo các lứa tuổi U9, U11, U13, U15, U17 và U19. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu có 182 đội ở các tuyến; đến năm 2030 tăng lên 200 đội. Trong đó, U9 định hướng phối hợp với Công ty TNHH Gia Bảo; U11, U13 do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố trực tiếp đào tạo; các tuyến U15 đến U19 được tổ chức theo cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công.

Thành phố phấn đấu hằng năm có 50% đội tuyển trẻ nam lọt vào vòng chung kết quốc gia, có từ 1 đến 2 đội giành huy chương; đồng thời tạo lộ trình để ít nhất 50% cầu thủ trẻ tiếp cận con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Đề án cũng chú trọng phát triển bóng đá học đường và phong trào, coi đây là nền tảng mở rộng nguồn tuyển chọn. Thành phố định hướng xây dựng 15 trung tâm bóng đá cộng đồng; phấn đấu 70% xã, phường, đặc khu có đội bóng nòng cốt và sân bãi đủ điều kiện tổ chức thi đấu. Đến năm 2030, tỷ lệ trường tiểu học có sân bóng phù hợp đạt 60%, trung học cơ sở đạt 50% và trung học phổ thông đạt 70%.

Đối với bóng đá chuyên nghiệp, Câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục được xác định là hạt nhân của hệ sinh thái bóng đá thành phố, hướng tới duy trì vị trí trong nhóm 5 câu lạc bộ hàng đầu giải vô địch quốc gia. Thành phố chú trọng kết nối câu lạc bộ với hệ thống đào tạo trẻ, từng bước tăng tỷ lệ cầu thủ do địa phương đào tạo, giảm phụ thuộc vào nguồn chuyển nhượng bên ngoài.

Về cơ sở vật chất, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 có 45 sân vận động có khán đài, tăng so với 31 sân hiện có. Thành phố đồng thời nghiên cứu đầu tư sân vận động 30.000 chỗ tại khu Liên hợp thể thao phía Tây, sân vận động 50.000 chỗ tại khu Liên hợp thể thao phía Đông và cải tạo sân Lạch Tray theo hướng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, định hướng phát triển không chỉ giới hạn ở bóng đá nam chuyên nghiệp mà còn đặt vấn đề phát triển bóng đá nữ, futsal, mở rộng các giải đấu quốc tế và thu hút đội bóng nước ngoài đến giao lưu, thi đấu tại Hải Phòng. Về nguồn lực, ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ phát triển bóng đá đến năm 2035; sau đó định hướng hoạt động theo cơ chế thị trường, sử dụng nguồn thu từ công nghiệp thể thao để tái đầu tư.

Việc triển khai đề án được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo, tạo sự liên kết giữa các tuyến và khai thác hiệu quả nguồn lực sau hợp nhất. Qua đó, Hải Phòng từng bước xây dựng nền bóng đá có chiều sâu, phát triển bền vững và nâng cao vị thế trong hệ thống bóng đá quốc gia.