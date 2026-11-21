Em Nông Thị Phương Anh, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung, xã Quang Trung chia sẻ: Mô hình câu lạc bộ bóng đá của trường rất bổ ích và thú vị. Khi tham gia, em vừa được rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, vừa tạo tâm lý thoải mái để tiếp thu bài học hiệu quả hơn. Em mong mô hình này được duy trì lâu dài.

Dự án Bóng đá cộng đồng được triển khai tại tỉnh từ năm 2023 với khâu then chốt là đào tạo, tập huấn cho đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên. Các giáo viên được hướng dẫn phương pháp tổ chức bóng đá cộng đồng, kết hợp lồng ghép rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh qua các hoạt động tương tác với bóng. Từ nền tảng đó, các câu lạc bộ bóng đá dần hình thành tại các trường tiểu học, THCS. Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung, hoạt động của câu lạc bộ được duy trì và phát triển với trên 300 học sinh tham gia. Không chỉ tổ chức các buổi tập riêng biệt, môn bóng đá được nhà trường lồng ghép vào chương trình giáo dục thể chất và các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ chính khóa.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung Thang Văn Tuân cho biết: Năm học 2026 - 2027, trường chính thức vận hành theo mô hình nội trú liên cấp. Bên cạnh công tác chuyên môn, trường chú trọng mục tiêu phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho học sinh. Thời gian đầu, nhà trường gặp khó khăn do thiếu sân chơi, trang thiết bị tập luyện và kinh nghiệm chuyên môn. Từ sự đầu tư của Nhà nước, trường được xây dựng sân bóng đá khang trang, đạt tiêu chuẩn. Đây là cơ sở để nhà trường tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian tới.

Giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ năng làm quen và vận động cơ bản với trái bóng.

Tại xã Đàm Thủy, các hạng mục cải tạo và xây mới sân vận động xã hoàn thành, tổng kinh phí 170 triệu đồng, tạo không gian rèn luyện thể thao cho học sinh và nhân dân địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy Trần Văn Phú cho biết: Để công trình phát huy giá trị sử dụng, UBND xã chỉ đạo các đơn vị phối hợp xây dựng quy chế quản lý, phân công đoàn viên và học sinh định kỳ kiểm tra, bảo trì, tổng vệ sinh sân bãi. Xã tạo điều kiện thuận lợi để duy trì các câu lạc bộ bóng đá, thường xuyên tổ chức các giải giao lưu nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng.

Được khởi xướng bởi Liên đoàn Bóng đá Na Uy phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Dự án Bóng đá cộng đồng hướng tới mục tiêu phát triển bóng đá phong trào không cạnh tranh, lấy thể thao làm công cụ hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em. Từ năm 2023 đến nay, tỉnh mở rộng mạng lưới mô hình đến 39 trường tiểu học, THCS, thành lập gần 200 câu lạc bộ bóng đá với hơn 11.000 học sinh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) - Liên đoàn Bóng đá Na Uy, dự án nhằm tạo cơ hội cho học sinh làm quen với trái bóng, rèn luyện sức khỏe. Thông qua các trò chơi vận động, chương trình lồng ghép các bài học giáo dục kỹ năng sống cho lứa tuổi học đường. Trong 5 năm tới, Liên đoàn Bóng đá Na Uy mong tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng hệ thống các trường trên địa bàn tỉnh để duy trì bền vững và phát triển sâu rộng các mô hình câu lạc bộ đã thành lập.

Giai đoạn 2025 - 2030, dự án đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng vận hành các câu lạc bộ hiện có, mở rộng cơ hội thụ hưởng cho học sinh. Sự hỗ trợ từ dự án phải gắn liền với tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành giáo dục, chính quyền địa phương và trực tiếp là ban giám hiệu các nhà trường.