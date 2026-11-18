Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tập huấn tại Đà Nẵng.

Trước đó, tại Đà Nẵng, trong thời gian tập luyện, thầy trò HLV Mai Văn Đức đã thi đấu ba trận với CLB Port ÁM Beach Soccer (Thái Lan) với kết quả toàn thắng.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga (Thái Lan), với sự tham dự của 12 đội tuyển, chia thành ba bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt gặp Lebanon lúc 17h00 ngày 19-11, Iran lúc 17h00 ngày 21-11 và Afghanistan lúc 17h00 ngày 23-11.