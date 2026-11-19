Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thi đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu đầu tiên tại Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội của Liban.

Ngay trong bốn phút đầu, Al Saleh liên tiếp ghi hai bàn thắng, giúp đội bóng Tây Á sớm tạo lợi thế. Đến phút thứ 7, Hammed thực hiện pha ngả người móc bóng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0.

Trước sức ép của đối thủ, các học trò huấn luyện viên Mai Văn Đức nỗ lực tổ chức phản công và có bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút thứ 9 do công của Minh Tuấn.

Tuy nhiên, Liban tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống dứt điểm. Phút 11, El Khatib ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1, trước khi Fattal lập công ở phút 12, giúp đội bóng Tây Á khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế 5-1.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra những tình huống tấn công đáng chú ý.

An Na Lực ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-5. Đến phút 18, Mai Văn Mãnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa cách biệt giữa hai đội xuống còn hai bàn.

Dù vậy, khi đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng, Liban tiếp tục tận dụng tốt cơ hội. Phút 22, thủ môn Hallal bất ngờ ghi bàn bằng một cú sút xa, nâng tỷ số lên 6-3.

Bước vào hiệp đấu cuối cùng, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục duy trì tinh thần quyết tâm. Phút 31, Ngọc Bảo lập công, rút ngắn cách biệt xuống 4-6, qua đó thắp lại hy vọng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Văn Đức.

Tuy nhiên, đến phút 35, Al Saleh hoàn tất cú hat-trick bằng pha móc bóng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 7-4 cho Liban.

Dù không thể giành điểm trong trận ra quân, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã cho thấy những tín hiệu tích cực về khả năng tấn công khi ghi ba bàn trong hai hiệp cuối. Tuy nhiên, việc để thủng lưới năm bàn ngay trong hiệp đầu tiên là vấn đề ban huấn luyện cần sớm khắc phục trước những thử thách tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch Iran lúc 17 giờ ngày 21/11, trước khi đối đầu Afghanistan lúc 17 giờ ngày 23/11 ở lượt trận cuối vòng bảng.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18-28/11 tại Phang Nga (Thái Lan), với sự tham dự của 12 đội tuyển, chia thành ba bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Sau thất bại trước Liban, thầy trò huấn luyện viên Mai Văn Đức cần nỗ lực cải thiện hiệu quả phòng ngự và tận dụng tốt hơn những cơ hội ghi bàn nhằm hướng tới kết quả thuận lợi trong hai trận đấu còn lại.