Bóng đá bãi biển Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp trước CLB Thái Lan

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB PORT ASM Beach Soccer (Thái Lan) trong đợt tập huấn tại Đà Nẵng. Ảnh: VFF

Đây là cuộc đối đầu nằm trong chương trình tập huấn của đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải đấu châu lục diễn ra tại Thái Lan trong tháng 11.

Trước đó, ở trận giao hữu đầu tiên diễn ra ngày 9.11, thầy trò HLV Mai Văn Đức đã vượt qua PORT ASM Beach Soccer với tỉ số 8-3. Tiếp tục tái đấu đối thủ này, đội tuyển Việt Nam duy trì được hiệu quả trong khâu ghi bàn khi có thêm 9 lần đưa bóng vào lưới đối phương.

So với chiến thắng ở lần gặp trước, trận đấu chiều 12.11 chứng kiến tỉ số sít sao hơn khi đại diện Thái Lan ghi được 7 bàn thắng. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn bảo toàn được lợi thế để khép lại trận đấu với chiến thắng 9-7.

Hai kết quả tích cực liên tiếp giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin, đồng thời mang lại những dữ liệu chuyên môn cần thiết để ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành lối chơi, phong độ từng vị trí và mức độ phối hợp giữa các tuyến.

Đặc biệt, việc thi đấu với một đối thủ có khả năng ghi bàn tốt cũng là dịp để đội tuyển rà soát những hạn chế trong khâu phòng ngự, tổ chức đội hình và xử lý tình huống, qua đó có những điều chỉnh phù hợp trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ tiếp tục gặp PORT ASM Beach Soccer trong trận đấu tập cuối cùng vào ngày 13.11, cũng tại Đà Nẵng.

Đây được xem là cơ hội cuối để HLV Mai Văn Đức cùng các cộng sự kiểm tra lực lượng, hoàn thiện phương án chiến thuật và đánh giá mức độ sẵn sàng của các cầu thủ sau quá trình tập huấn.

Sau khi kết thúc đợt chuẩn bị trong nước, ngày 16.11, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 28.11 tại Phang Nga.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Đây được đánh giá là bảng đấu có nhiều thử thách, đặc biệt khi Iran là đối thủ giàu kinh nghiệm và sở hữu trình độ chuyên môn cao ở đấu trường châu lục.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Lebanon vào ngày 19.11, tiếp đó đối đầu Iran ngày 21.11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Afghanistan ngày 23.11. Cả ba trận đều diễn ra lúc 17h00 theo giờ Việt Nam.

Với lịch thi đấu liên tiếp trước những đối thủ có đặc điểm chuyên môn khác nhau, việc duy trì thể lực, sự tập trung và khả năng thích ứng chiến thuật sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thầy trò HLV Mai Văn Đức.

Hai chiến thắng trước PORT ASM Beach Soccer là tín hiệu khả quan trong giai đoạn chuẩn bị. Tuy nhiên, thử thách thực sự vẫn đang chờ đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tại sân chơi châu lục, nơi mỗi trận đấu đều đòi hỏi sự ổn định và hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự.