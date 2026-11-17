Huấn luyện viên Mai Văn Đức cùng huấn luyện viên các đội Iran, Liban và Afghanistan tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại cuộc họp báo, huấn luyện viên Mai Văn Đức cho biết toàn đội đang có tinh thần tích cực trước những thử thách sắp tới: “Chúng tôi rất vinh dự khi được tham dự giải đấu này. Đội tuyển đã có quá trình chuẩn bị tốt, rất mong chờ giải đấu và sẽ nỗ lực để thể hiện màn trình diễn tốt nhất”.

Trước khi lên đường sang Thái Lan, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã trải qua hơn hai tuần tập huấn tại Đà Nẵng, kết hợp thi đấu ba trận giao hữu với Câu lạc bộ PORT ASM Beach Soccer (Thái Lan).

Thông qua quá trình chuẩn bị, Ban huấn luyện đã rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật và lựa chọn 14 cầu thủ vào danh sách chính thức tham dự giải.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18-28/11 tại Phang Nga (Thái Lan), với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia thành ba bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Liban và Afghanistan.

Trong đó, Iran được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng thời hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu và lần thứ năm đăng quang tại giải đấu.

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc nằm cùng bảng với đối thủ mạnh như Iran đặt ra không ít thách thức. Bên cạnh đó, các cuộc đối đầu với Liban và Afghanistan cũng có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất vào tứ kết.

Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Văn Đức sẽ ra quân gặp Liban lúc 17 giờ ngày 19/11, tiếp đó đối đầu Iran lúc 17 giờ ngày 21/11, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Afghanistan lúc 17 giờ ngày 23/11.

Với sự chuẩn bị về lực lượng và chuyên môn, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam hướng tới việc phát huy tối đa khả năng, tích lũy kinh nghiệm và đạt kết quả tốt nhất tại giải đấu châu lục năm nay.