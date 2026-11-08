Bóng cửa – niềm vui tuổi già ở Cát Tiên 3

Cứ mỗi buổi cuối chiều, tại khoảng sân ở các nhà văn hóa thôn thuộc xã Cát Tiên 3, những trận bóng cửa lại diễn ra sôi nổi

Sân chơi chiều của người cao tuổi

Vào mỗi buổi cuối chiều, tại khoảng sân ở các nhà văn hóa thôn thuộc xã Cát Tiên 3, những trận bóng cửa lại diễn ra sôi nổi. Người chơi phần lớn ở độ tuổi từ 60 - 75, tóc đã bạc, lưng đã còng nhưng vẫn hào hứng cầm gậy, chăm chú quan sát từng đường bóng.

Dụng cụ chơi bóng cửa khá đơn giản, gồm những chiếc gậy (vồ) tự chế, bộ 10 quả bóng nhựa phân biệt bằng hai màu trắng, đỏ và đánh số chẵn, lẻ, 3 khung cửa bằng sắt cùng một cây cờ nhỏ đặt ở giữa sân. Chỉ với những vật dụng ấy, một khoảng sân đã trở thành nơi tranh tài đầy hấp dẫn.

Mỗi trận đấu có 2 đội, mỗi đội từ 3 - 5 người. Trong khoảng 30 phút, người chơi lần lượt dùng gậy đánh bóng vượt qua các khung cửa theo quy định, tiến về vị trí cột cờ để hoàn thành đường bóng.

Dụng cụ chơi bóng cửa khá đơn giản

Trong quá trình thi đấu, người chơi có thể chủ động đánh trúng bóng đối phương để đưa bóng ra ngoài biên, khiến đối thủ phải quay lại từ đầu. Mỗi lần bóng hoàn thành đường đi qua các cửa và về đích được tính 5 điểm; đội có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng.

Thoạt nhìn, bóng cửa có vẻ là môn thể thao nhẹ nhàng, cách chơi không quá phức tạp, nhưng khi bước vào trận đấu, người chơi phải vận dụng sự khéo léo, khả năng quan sát và tính toán chiến thuật. Một cú đánh không chỉ nhằm đưa bóng của mình qua cửa mà còn phải tính đến vị trí bóng của đồng đội, tìm cách hỗ trợ nhau hoặc ngăn cản đối phương ghi điểm.

Bà Trần Thị Hồng (69 tuổi), thôn Tiên Hoàng, đã gắn bó với môn bóng cửa khoảng 3 năm nay. Với bà, đây không đơn thuần là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là niềm vui mỗi ngày, giúp những người cùng trang lứa có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu.

Môn bóng cửa này nhìn đơn giản nhưng chơi rồi mới thấy rất cần sự tính toán. Các thành viên phải bàn bạc, phối hợp với nhau, chứ không thể mạnh ai nấy đánh. Bà Trần Thị Hồng, thôn Tiên Hoàng, xã Cát Tiên 3

Theo bà Hồng, có khi chỉ một đường bóng của đối phương cũng làm thay đổi cục diện trận đấu. Vì vậy, các thành viên vừa chơi vừa trao đổi chiến thuật, ai nấy đều rất vui và hào hứng.

Cùng chung niềm đam mê, ông Đặng Quang Sơn (63 tuổi) cựu chiến binh ở địa phương cho biết, bóng cửa phù hợp với người cao tuổi bởi không đòi hỏi nhiều sức lực, động tác vận động vừa phải, gần gũi với sinh hoạt thường ngày. Người chơi có thể chủ động điều chỉnh lực đánh, tư thế và nhịp độ vận động theo khả năng của mình.

Người chơi lần lượt dùng gậy đánh bóng vượt qua các khung cửa theo quy định, tiến về vị trí cột cờ để hoàn thành đường bóng

Điều thú vị là dù tuổi tác đã cao, mỗi khi bước vào trận đấu, các thành viên đều tập trung, chăm chú theo dõi từng đường bóng. Những cuộc trao đổi, bàn bạc chiến thuật, tiếng cười nói và cả những pha tranh tài quyết liệt khiến không khí sân chơi luôn rộn ràng. Khoảng cách tuổi tác, giới tính dường như được xóa nhòa, nhường chỗ cho tinh thần đồng đội và niềm vui thể thao.

Lan tỏa nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Bóng cửa có nguồn gốc từ châu Âu, từng được xem là môn thể thao dành cho giới quý tộc. Khi du nhập vào Việt Nam, môn thể thao này được điều chỉnh cách chơi, dụng cụ và điều kiện sân bãi để phù hợp hơn với đời sống người dân.

Từ một môn thể thao còn khá xa lạ, bóng cửa dần trở thành hoạt động rèn luyện sức khỏe được nhiều người cao tuổi yêu thích tại xã Cát Tiên 3.

Từ một môn thể thao còn khá xa lạ, bóng cửa dần trở thành hoạt động rèn luyện sức khỏe được nhiều người cao tuổi yêu thích tại xã Cát Tiên 3

Ban đầu, môn thể thao này được một số hội viên biết chơi hướng dẫn lại cho những người cao tuổi trong khu dân cư. Qua quá trình tập luyện, giao lưu và thi đấu, số người tham gia ngày càng tăng, hình thành các nhóm, câu lạc bộ bóng cửa tại các thôn. Không chỉ duy trì hoạt động thường xuyên vào buổi chiều, các đội còn tích cực tham gia những giải đấu do địa phương tổ chức.

Theo ông Lê Quang Chường, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, phong trào thể dục, thể thao nói chung và môn bóng cửa nói riêng trên địa bàn được người dân hưởng ứng tích cực. Vào mỗi buổi chiều, tại các không gian văn hóa công cộng, đông đảo người dân tập trung tham gia luyện tập, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở khu dân cư.

Vào mỗi buổi chiều, tại các không gian văn hóa công cộng, đông đảo người dân tập trung tham gia luyện tập, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở khu dân cư

Để phong trào phát triển, địa phương quan tâm tạo điều kiện về sân bãi, trang thiết bị, đồng thời tổ chức các giải thi đấu vào dịp lễ, tết, ngày hội văn hóa, thể thao nhằm khuyến khích các đội giao lưu, nâng cao kỹ năng. Một số khu dân cư còn chủ động bố trí quỹ đất, vận động người dân đóng góp xây dựng sân chơi kiên cố, bảo đảm điều kiện tập luyện lâu dài và an toàn.

Môn bóng cửa không chỉ mang lại lợi ích về thể chất mà còn tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng giàu ý nghĩa. Sau những giờ lao động, sản xuất, người dân có thêm địa điểm gặp gỡ, chia sẻ chuyện gia đình, cuộc sống. Với người cao tuổi, việc duy trì vận động thường xuyên giúp cơ thể dẻo dai, tinh thần thoải mái, hạn chế cảm giác cô đơn, đồng thời tạo thêm niềm vui trong cuộc sống.

Những trận bóng cửa cũng góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng

Những trận bóng cửa cũng góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm. Người biết chơi hướng dẫn người chưa biết, người có kinh nghiệm chia sẻ cách đánh, cách phối hợp chiến thuật cho thành viên mới. Từ đó, từng bước trở thành hoạt động chung, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng.

Đặc biệt, vào những dịp đầu xuân, lễ, tết và các ngày kỷ niệm, bóng cửa thường được đưa vào chương trình thi đấu thể thao của địa phương, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở.