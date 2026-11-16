Bóng chuyền trong nhà quy tụ những đại diện xuất sắc nhất

Theo điều chỉnh của Ban tổ chức, ngày 27.11 sẽ diễn ra cuộc họp kỹ thuật, trước khi các trận đấu chính thức khởi tranh từ ngày 28.11. Toàn bộ nội dung nam và nữ được tổ chức tập trung tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cũng như phục vụ người hâm mộ.

Đội bóng chuyền nam TP.HCM có lợi thế thi đấu trên sân nhà tại Đại hội. Ảnh: HVF

Ở nội dung nam, 8 đội góp mặt, gồm: Quân đội, Hà Nội, Công an nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đà Nẵng và chủ nhà TP.HCM. Trong khi đó, giải nữ có sự tham dự của Quân đội, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và TPHCM.

Đáng chú ý, hai đội bóng nam và nữ Quân đội đều giành HCV tại Đại hội lần thứ IX năm 2022 ở Quảng Ninh. Với thành tích này, cả hai sẽ được xếp làm hạt giống hàng đầu tại kỳ Đại hội năm nay. Đây cũng là những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua đến các bộ huy chương.

Theo điều lệ, 8 đội ở mỗi nội dung được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Các đội thắng 3-0 hoặc 3-1 được 3 điểm; nếu thắng 3-2, đội thắng nhận 2 điểm và đội thua có 1 điểm.

Bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Các cặp đấu được xác định theo thể thức bắt chéo: Nhất bảng gặp đội đứng thứ tư bảng còn lại, nhì bảng đối đầu đội xếp thứ ba.

Lịch trình thi đấu của môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội năm nay. Ảnh: BTC

Bốn đội thắng tứ kết tiếp tục tranh tài ở bán kết. Hai đội thắng giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội thua cùng nhận HCĐ, không tổ chức trận tranh hạng ba.

Các trận đấu áp dụng luật bóng chuyền FIVB giai đoạn 2025-2028, sử dụng bóng Mikasa V200W. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 14 VĐV và tối thiểu 10 VĐV cho mỗi đội. VĐV phải có quốc tịch Việt Nam, đáp ứng đầy đủ điều kiện đại diện cho địa phương hoặc ngành theo quy định.

Với lực lượng quy tụ nhiều đội bóng giàu truyền thống, giải đấu hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và sự phát triển của bóng chuyền thành tích cao tại các địa phương, ngành trên cả nước.