Bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng 5 năm liên tiếp vô địch U23 quốc gia: Kỷ lục được xây từ nền móng đào tạo trẻ

Kỷ lục 5 năm liên tiếp vô địch

Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia 2026 vừa khép lại tại Quảng Ngãi đã mang đến niềm vui chung cuộc cho hai đội bóng Quân đội: Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 vô địch nữ; Thể Công - Tân Cảng vô địch nam. Nhưng điều khiến giới mộ điệu ấn tượng nằm ở kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng chuyền nước nhà do Thể Công - Tân Cảng thiết lập: 5 năm liên tiếp vô địch U23 quốc gia (2022-2026).

Các vận động viên U23 Thể Công - Tân Cảng làm nên chức vô địch U23 quốc gia 2026.

Ở trận chung kết với Ninh Bình, dù thua set 1 với điểm số 23-25, nhưng với bản lĩnh và tài năng, các cầu thủ trẻ của Thể Công - Tân Cảng thắng liền 3 set sau đó (25-18, 25-11 và 25-18) để giành thắng lợi chung cuộc 3-1. Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thượng tá QNCN Nguyễn Thanh Đức, Huấn luyện viên (HLV) đội U23 Thể Công - Tân Cảng bày tỏ: “Chức vô địch trên là tổng hợp của nhiều yếu tố: Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu của vận động viên; chiến thuật, đấu pháp hợp lý của ban huấn luyện; đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội; sự quan tâm, đồng hành của nhà tài trợ Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Điều khiến tôi ấn tượng nhất về lối chơi của toàn đội đó là tinh thần đoàn kết và sự tuân thủ kỷ luật chiến thuật của ban huấn luyện”.

Cũng như nhiều môn thể thao đỉnh cao khác, U23 là lứa tiệm cận nhất đối với đội 1. Thành công của U23 Thể Công - Tân Cảng là thành quả của quá trình đào tạo trẻ, là cơ hội để các tài năng thể hiện mình trong mục tiêu vươn tầm. Theo HLV Nguyễn Thanh Đức, trải qua nhiều năm huấn luyện, đào tạo, lứa cầu thủ này đã được cọ xát từ nhiều giải đấu khác nhau, trong đó có giải U23 vừa qua. Trong đó, Thể Công - Tân Cảng đang sở hữu những tài năng trẻ chất lượng, như: Chủ công Phạm Xuân Sinh, Thạch Quang Phú; chuyền 2 Nguyễn Hữu Trình; phụ công Vũ Xuân Ngọc; libero Dương Đức Hải.

Dù vậy, theo HLV Nguyễn Thanh Đức, từ triển vọng đến vị trí chính thức tại đội 1 là khoảng cách không nhỏ. Vì vậy, trong thời gian tới, ban huấn luyện có kế hoạch cho đội trẻ tăng cường thi đấu ở các giải trong nước; đồng thời, đề nghị đơn vị tạo điều kiện cho đi tập huấn nước ngoài, được thi đấu cọ xát với các đối thủ có trình độ cao hơn…

“Là đội bóng 5 lần liên tiếp vô địch U23 quốc gia từ năm 2022 đến 2026, từ ban huấn luyện đến từng cầu thủ cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc với thành quả của tập thể đội bóng. Bởi điều đó khẳng định rằng: Chúng tôi đang đã và đang viết tiếp truyền thống hào hùng của bóng chuyền Thể Công. Nhất là thành quả này lại đến đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống đơn vị (23-9-1954 / 23-9-2026). Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, gặt hái được nhiều vinh quang, xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của đất nước”, HLV Nguyễn Thanh Đức bày tỏ.

Lời giải cho bài toán đào tạo trẻ

Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia bắt đầu tổ chức từ năm 2020, tạo thêm sân chơi cho cầu thủ trẻ cả nước. Ngoại trừ một lần tạm hoãn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (năm 2021), giải đấu có 6 lần tổ chức. Trong 6 lần góp mặt, cầu thủ trẻ U23 Thể Công - Tân Cảng đều giành quyền vào thi đấu trận chung kết và có 5 lần liên tiếp vô địch. Những kết quả trên là câu trả lời thuyết phục về công tác tuyển sinh, đào tạo trẻ đã được Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu) đầu tư, chú trọng trong thời gian qua.

Ban huấn luyện U23 Thể Công - Tân Cảng.

Nhiều năm qua, bộ môn bóng chuyền (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vẫn phải tìm lời giải cho bài toán đào tạo, phát triển lực lượng vận động viên trẻ hiệu quả. Chỉ khi làm tốt điều này, các đội tuyển quốc gia mới có lực lượng vận động viên kế cận. Công tác đào tạo cầu thủ trẻ phụ thuộc vào sự đầu tư, khả năng tìm kiếm vận động viên năng khiếu và phương pháp huấn luyện cơ bản từ mọi đơn vị, địa phương trên toàn quốc và Thể Công - Tân Cảng là một địa chỉ đào tạo trẻ uy tín, chất lượng.

Chia sẻ về công tác tuyển sinh, đào tạo trẻ của câu lạc bộ bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng, Đại tá Ngô Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội cho biết: “Chúng tôi liên kết với các tuyến "vệ tinh" rộng khắp cả nước, bao gồm các địa phương, các đơn vị trong và ngoài Quân đội, để dự tuyển những vận động viên năng khiếu nghiệp dư về đơn vị. Trên cơ sở đó, chúng tôi tập trung huấn luyện, đào tạo. Qua mỗi giai đoạn hoặc chu kỳ, tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng từng vận động viên. Lựa chọn những vận động viên có tiềm năng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đơn vị để tiếp tục đầu tư đào tạo. Tiếp đến là quá trình đào tạo bài bản, khoa học, có cạnh tranh, có sàng lọc… để cuối cùng là chọn ra những vận động viên đạt chuẩn tốt nhất để bổ sung cho các tuyến của đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng”.

Trong những năm qua, các tỉnh, thành phố, ngành đều tập trung đầu tư cho thể thao nói chung, và cho bóng chuyền nói riêng. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các trung tâm diễn ra ngày càng gay gắt; đòi hỏi mỗi đơn vị phải nghiên cứu, áp dụng chế độ chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị mình. “Đối với Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội, đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng rất may mắn và tự hào được Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tài trợ, đồng hành. Chính vì vậy, chúng tôi có thêm nguồn lực lớn để phục vụ quá trình tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, tập huấn và thi đấu. Theo đó, đơn vị cũng trao đổi, thống nhất với nhà tài trợ về phương án sử dụng ngân sách cho phù hợp đối với từng tuyến vận động viên, trong từng giai đoạn huấn luyện và thi đấu; đặc biệt là việc bảo đảm dinh dưỡng luôn được coi trọng hàng đầu, để vận động viên phát triển đồng đều cả về chuyên môn và thể chất. Đó cũng là một trong những lý do để các tuyến của Thể Công - Tân Cảng, đặc biệt là đội U23 giành được nhiều thành tích trong thời gian vừa qua”, Đại tá Ngô Ngọc Quang nhấn mạnh.