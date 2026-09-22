Bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc tại ASIAD 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - VFV.

Sáng 22/9, tuyển nữ Việt Nam vượt qua Kazakhstan với các tỷ số 25-21, 25-19 và 25-15 tại Park Arena Komaki (Nhật Bản). Chiến thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khép lại hành trình ASIAD 2026 bằng vị trí thứ 7.

Sau thất bại đáng tiếc 0-3 trước Indonesia ở trận phân hạng 5-8, tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại sự ổn định và kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Kazakhstan.

Ở set đầu, Kazakhstan nhập cuộc tốt và có thời điểm dẫn Việt Nam 15-11. Đội bóng Trung Á tận dụng những tình huống xử lý chưa chính xác của Việt Nam, trong đó có lỗi 4 chạm. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi Nguyễn Thị Trà liên tiếp ghi điểm từ những quả phát bóng khó, giúp Việt Nam san bằng cách biệt 16-16.

Sau đó, tuyển nữ Việt Nam duy trì sức ép và vươn lên dẫn 24-20. Pha chắn bóng thành công của phụ công Lê Thanh Thúy khép lại set đấu với chiến thắng 25-21 cho Việt Nam.

Sang set 2, hai đội giằng co ở những điểm số đầu tiên. Việt Nam hòa Kazakhstan 6-6 sau một tình huống đỡ bước một không tốt của Bùi Thị Ánh Thảo. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Hương trở thành điểm sáng trên hàng công, liên tục ghi điểm giúp Việt Nam tạo khoảng cách 17-11.

Kazakhstan không thể tạo ra màn ngược dòng. Việt Nam duy trì lợi thế và kết thúc set đấu với tỷ số 25-19, qua đó tiến gần chiến thắng chung cuộc.

Đến set 3, tuyển nữ Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Hai pha chắn bóng liên tiếp của Quỳnh Hương giúp đội sớm dẫn 7-3. Kazakhstan nỗ lực thu hẹp khoảng cách nhưng không duy trì được sức ép.

Việt Nam giữ quyền kiểm soát và lần lượt nâng tỷ số lên 18-14 rồi 21-15. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Quỳnh Hương tiếp tục giúp đội tạo lợi thế trước khi khép lại set đấu với tỷ số chung cuộc 25-15.

Sau 1 giờ 11 phút, Việt Nam áp đảo hoàn toàn khi giành tổng cộng 75 điểm, trong khi Kazakhstan có 55 điểm. Đội bóng Trung Á mắc tới 22 lỗi, hơn gấp đôi số lỗi của Việt Nam là 10.

Trước trận đấu này, Việt Nam và Kazakhstan từng hai lần chạm trán tại AVC Nations Cup 2026. Việt Nam thua 2-3 ở vòng bảng nhưng sau đó thắng lại 3-0 trong trận tranh hạng ba.