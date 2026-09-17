Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Hong Kong, sớm vào tứ kết ASIAD 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: VFV

Sau chiến thắng 3-0 trước Qatar ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc) với mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm. Dù được đánh giá cao hơn, Thanh Thúy và các đồng đội nhập cuộc tương đối thận trọng khi Hong Kong thi đấu quyết tâm, bám đuổi sát sao trong set đầu tiên.

Trong set 1, hai đội tạo ra thế trận giằng co. Hong Kong tổ chức phòng thủ khá tốt, đồng thời tận dụng một số thời điểm đội tuyển Việt Nam xử lý chưa thật sự chính xác để duy trì khoảng cách điểm số.

Đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn nhờ khả năng tấn công hiệu quả. Các mũi đánh của Việt Nam liên tục tạo sức ép lên hàng chắn đối phương, trong khi khả năng chắn bóng cũng được cải thiện ở thời điểm cuối set.

Hong Kong nỗ lực bám đuổi nhưng không thể tạo bất ngờ. Khi tỷ số bước vào giai đoạn quyết định, đội tuyển Việt Nam duy trì được sự tỉnh táo và tận dụng tốt các cơ hội. Ánh Thảo ghi điểm bằng cú đập chéo sân hiểm hóc, giúp Việt Nam khép lại set đầu với chiến thắng 25-22 sau 26 phút.

Set thắng này giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa áp lực và tạo tiền đề để tăng tốc trong phần còn lại của trận đấu.

Bước sang set 2, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu ổn định hơn, tổ chức tấn công đa dạng và gây sức ép liên tục lên hàng chắn Hong Kong.

Thanh Thúy cùng các đồng đội nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn. Những pha chắn bóng của Thanh Thúy, Như Anh, cùng khả năng xử lý linh hoạt của Bích Thủy giúp Việt Nam duy trì thế chủ động. Quỳnh Hương cũng để lại dấu ấn với những pha tấn công hiệu quả ở biên.

Hong Kong cố gắng bám đuổi nhưng không thể duy trì sức ép như trong set đầu. Đội tuyển Việt Nam càng thi đấu càng chắc chắn, liên tục nới rộng khoảng cách trước khi kết thúc set 2 với tỷ số 25-15.

Dẫn trước 2-0, đội tuyển Việt Nam bước vào set 3 với tâm lý thoải mái hơn. Tuy nhiên, Hong Kong không buông xuôi và tiếp tục gây ra không ít khó khăn ở những điểm số đầu tiên. Hai đội giằng co trong những phút đầu, trước khi Việt Nam dần tạo được khoảng cách.

Trà My trở thành một trong những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam trong set đấu này. Với những pha xử lý đa dạng, từ đập bóng mạnh đến bỏ nhỏ, Trà My liên tục mang về những điểm số quan trọng. Việt Nam lần lượt dẫn 8-6, 13-9 rồi 20-15.

Hong Kong nỗ lực rút ngắn khoảng cách trong những điểm cuối nhưng không thể đảo ngược tình thế. Khi tỷ số là 24-18, Trà My ghi điểm quyết định, giúp đội tuyển Việt Nam thắng 25-18 và khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 sau 1 giờ 11 phút thi đấu.

Với hai chiến thắng liên tiếp trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 6 điểm và chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng D, qua đó sớm giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc vào ngày 18-9. Cuộc đối đầu này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định vị trí của hai đội tại bảng D trước khi bước vào vòng tứ kết.