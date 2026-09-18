Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc tại tứ kết ASIAD 20

Chiều 18/9, tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (Aichi, Nhật Bản), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Hàn Quốc trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D. Trước đó, cả hai đội đều toàn thắng Qatar và Hong Kong (Trung Quốc), qua đó sớm giành quyền vào tứ kết.

Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo thế trận giằng co trong set đầu. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thời điểm dẫn 20-19, nhưng những pha xử lý thiếu ổn định ở bước một khiến đội đánh mất lợi thế. Hàn Quốc tận dụng tốt thời cơ để thắng 25-21.

Hàng chắn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tìm cơ hội khắc chế đối thủ Hàn Quốc nhưng chưa thành công. Ảnh: VFV

Kịch bản tương tự diễn ra ở set 2. Hàn Quốc sớm dẫn 5-1, nhưng Việt Nam kiên trì bám đuổi và quân bình 17-17 nhờ những pha tấn công hiệu quả của Bích Thủy và Quỳnh Hương. Tuy nhiên, đội bóng xứ kim chi vẫn chơi chắc chắn ở thời điểm quyết định, giành chiến thắng 25-21.

Bị dẫn 0-2, Việt Nam thi đấu quyết tâm ở set 3. Thanh Thúy, Bích Thủy và Lưu Thị Huệ liên tục ghi điểm, giúp đội nhà dẫn 20-17. Hàn Quốc sau đó quân bình 20-20, đưa set đấu vào màn rượt đuổi căng thẳng.

Hai đội giằng co đến 24-24. Trong những điểm số quyết định, Quỳnh Hương gây sức ép bằng các pha phát bóng khó, trong khi hàng chắn Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn. Việt Nam thắng 28-26, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, Hàn Quốc nhanh chóng lấy lại thế chủ động trong set 4. Việt Nam chỉ dẫn 2-1 đầu set trước khi để đối thủ tạo cách biệt. Những sai số trong khâu phòng ngự và bước một khiến đội bóng áo đỏ không thể duy trì thế trận. Hàn Quốc thắng 25-18, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có vị trí thứ 2 tại Bảng D sau thi đấu. Ảnh: VFV

Kết quả này giúp Hàn Quốc đứng đầu bảng D, còn Việt Nam xếp nhì và gặp đội nhất bảng B là Trung Quốc tại tứ kết ngày 20/9. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa đội nhất bảng B và nhì bảng D diễn ra lúc 14h.

Tại ASIAD 19 năm 2023, Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc 3-2 để lần đầu vào bán kết. Tuy nhiên, hai lần gặp nhau gần nhất trong năm 2026, Việt Nam đều nhận thất bại. Trước mắt Thanh Thúy và đồng đội là thử thách lớn khi Trung Quốc được xem là một trong những đội mạnh của bóng chuyền nữ châu Á.