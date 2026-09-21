Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp sự cố ở ASIAD 2026

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi xuống tranh hạng 7-8.

Trước giờ bóng lăn, Thanh Thúy cùng đồng đội gặp sự cố về khâu di chuyển, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị. Do thi đấu tại một nhà thi đấu khác so với những trận trước, tuyển Việt Nam dự kiến mất ít nhất một giờ để di chuyển. Đội đáng lẽ rời khách sạn lúc 10h10 theo giờ Nhật Bản, nhưng đến hơn 11h vẫn chưa có xe đón.

Ban tổ chức giải thích nguyên nhân là tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời quyết định lùi thời điểm bắt đầu trận đấu 30 phút. Sự cố khiến kế hoạch khởi động của tuyển Việt Nam bị xáo trộn, trong khi các cầu thủ cũng không có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý trước trận.

Sau khi dừng bước ở tứ kết trước Trung Quốc, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận phân hạng. Indonesia cũng bước vào cuộc đối đầu với quyết tâm tương tự sau khi thua Thái Lan 0-3 ở tứ kết. Đáng chú ý, hai đội không xa lạ nhau. Tại chặng 2 SEA V-Cup 2026, tuyển Việt Nam từng dẫn trước Indonesia 2-0 nhưng cuối cùng để đối thủ lội ngược dòng thắng 3-2.

Lần này, kịch bản lại diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Việt Nam ngay từ đầu khi để Indonesia khai thác hiệu quả những điểm yếu. Tuyển Việt Nam liên tục gặp vấn đề ở bước một, chuyền hai, khả năng bám chắn và hiệu quả tấn công.

Bên cạnh những hạn chế chuyên môn, tinh thần thi đấu của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không đạt trạng thái tốt nhất. Indonesia tận dụng triệt để cơ hội để giành chiến thắng 25-20, 25-21, 25-18.

Thất bại 0-3 khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi xuống nhánh tranh hạng 7-8 tại ASIAD 20, khép lại trận đấu mà đội bóng không thể hiện được phong độ vốn có.