Bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 20

Trưa 20/9 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Trung Quốc ở vòng tứ kết ASIAD 20. Trước đối thủ từng giành huy chương vàng ở hai kỳ Á vận hội liên tiếp trước đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp nhiều khó khăn và không thể tạo nên bất ngờ.

Với ưu thế vượt trội về thể hình, kỹ thuật và chiến thuật, các cô gái Trung Quốc nhanh chóng áp đặt thế trận. Nhiều vận động viên sở hữu chiều cao trên 1,9m giúp đội bóng này chiếm ưu thế rõ rệt trong những pha tấn công trên lưới cũng như tổ chức hàng chắn.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Trung Quốc tại tứ kết ASIAD 20. Ảnh: AVC

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam gặp khó trong khâu bước một trước những tình huống phát bóng hiểm hóc của đối phương. Khả năng tấn công của Thanh Thúy và các đồng đội cũng bị hạn chế đáng kể bởi hàng chắn có chiều cao và khả năng tổ chức tốt bên phía Trung Quốc.

Dù nỗ lực thi đấu, các tuyển thủ Việt Nam không thể tạo ra sự khác biệt trước sức ép liên tục từ đối thủ. Ngay cả chủ công Thanh Thúy cũng nhiều lần gặp khó khi tìm cách vượt qua hàng chắn của đội bóng Đông Á.

Trận đấu khép lại sau 3 set với chiến thắng 3-0 nghiêng về Trung Quốc. Đội bóng này lần lượt giành chiến thắng với các tỷ số 25-16, 25-16 và 25-11. Cuộc so tài kéo dài khoảng 1 giờ 5 phút.

Thất bại ở tứ kết khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tái lập thành tích lọt vào top 4 tại kỳ ASIAD trước. Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ tiếp tục ở lại tranh tài ở các trận phân hạng từ 5 đến 8 tại ASIAD 20. Ở trận đấu tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở nhánh thua tứ kết vào lúc 11h ngày 21/9.