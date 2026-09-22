Bóng chuyền nữ Trung Quốc đánh bại Nhật Bản, giành HCV Asiad 20

Bóng chuyền nữ Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại đấu trường châu Á khi đánh bại chủ nhà Nhật Bản trong trận chung kết ASIAD 20, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng và tạo nên cột mốc lịch sử.

Ngay từ set đầu tiên, bầu không khí tại nhà thi đấu trở nên nóng bỏng khi Nhật Bản nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm, liên tục bám đuổi từng điểm số. Tuy nhiên, Trung Quốc cho thấy bản lĩnh của đội bóng giàu kinh nghiệm hơn khi duy trì sự ổn định trong các pha tấn công, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng để tạo khoảng cách và thắng 25-19.

Bóng chuyền nữ Trung Quốc giành HCV Asiad 20 - Ảnh: Volleytrails

Set 2, thế trận diễn ra giằng co hơn. Nhật Bản cải thiện khả năng phòng thủ, nhiều lần hóa giải những pha đập bóng mạnh của Trung Quốc. Hai đội liên tục rượt đuổi điểm số, nhưng sự hiệu quả trong khâu tấn công cùng khả năng chắn bóng tốt giúp Trung Quốc một lần nữa vượt lên ở cuối set và thắng 25-20.

Set 3 chứng kiến màn so tài hấp dẫn nhất khi Nhật Bản quyết tâm kéo dài trận đấu. Đội chủ nhà liên tục gây áp lực, khiến Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Hai đội bám sát nhau trong từng điểm số, tạo nên những pha bóng dài đầy kịch tính. Dù vậy, ở thời khắc quyết định, Trung Quốc vẫn thể hiện sự lạnh lùng và bản lĩnh để giành chiến thắng 25-23, khép lại trận chung kết với tỷ số 3-0.

Thái Lan giành HCĐ bóng chuyền nữ Asiad - Ảnh: Volleytrails

Với chiến thắng này, bóng chuyền nữ Trung Quốc giành huy chương vàng ASIAD thứ ba liên tiếp, đồng thời nâng tổng số lần vô địch Á vận hội lên con số 10. Đây tiếp tục là minh chứng cho vị thế của một trong những nền bóng chuyền nữ hàng đầu châu Á.

Trong khi đó, Nhật Bản dù không thể giành vàng trên sân nhà vẫn có một kỳ ASIAD đáng nhớ khi tiến vào trận chung kết và tạo nên màn tranh tài hấp dẫn với nhà vô địch Trung Quốc.

Trước đó ở trận tranh HC đồng, các cô gái Thái Lan cũng vượt qua ĐT nữ Hàn Quốc sau ba set với các tỷ số 25-20, 25-19 và 25-23.