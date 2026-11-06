Bóng chuyền nữ Hà Nội sẵn sàng cho cuộc đua huy chương

Bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu phát huy sức mạnh nội binh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: HNVF

Tạo đà từ ngôi Á quân

Thành công tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 đang tạo cú hích tinh thần quan trọng cho bóng chuyền nữ Hà Nội trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Từ vị thế một đội bóng mới trở lại giải đấu cao nhất quốc gia, Hanoi Tasco Auto đã tạo bất ngờ khi giành ngôi Á quân ngay trong mùa giải đầu tiên. Kết quả này không chỉ khẳng định sự tiến bộ về chuyên môn mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác đầu tư, xây dựng lực lượng.

Bộ môn Bóng chuyền Hà Nội đã hoàn tất danh sách đội tuyển nữ tham dự Đại hội. Lực lượng chủ yếu được lựa chọn từ câu lạc bộ Hanoi Tasco Auto, kết hợp với một số vận động viên được bổ sung nhằm tăng chiều sâu đội hình. Đây là bước chuẩn bị quan trọng bởi theo điều lệ Đại hội, các đội không được sử dụng ngoại binh. Vì vậy, chất lượng nội binh, khả năng phối hợp và bản lĩnh thi đấu sẽ quyết định cơ hội cạnh tranh huy chương.

Trước khi mùa giải 2026 khởi tranh, Hanoi Tasco Auto không được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch. Trở lại sân chơi cao nhất sau chức vô địch giải hạng A năm 2025, đội bóng Thủ đô phải đối diện không ít thách thức trong việc xây dựng vị thế và tìm kiếm sự ổn định chuyên môn.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, Hanoi Tasco Auto đã nhanh chóng chứng minh năng lực. Tại giai đoạn 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ – Cúp Phân Bón Cà Mau 2026, đội liên tiếp đánh bại những đối thủ mạnh như VietinBank, LPB Ninh Bình và Binh chủng Thông tin. Những chiến thắng này giúp đội bóng sớm giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương 2026, đồng thời tạo dựng niềm tin về khả năng cạnh tranh thành tích cao.

Thành công đến từ sự kết hợp giữa những vận động viên giàu kinh nghiệm như phụ công Lê Thanh Thúy, libero Nguyễn Khánh Đang, chủ công Vi Thị Như Quỳnh với các gương mặt trẻ được đào tạo bài bản. Đặc biệt, sự góp mặt của ngoại binh Ivana Vanjak trong giai đoạn 1 đã giúp đội bóng nâng cao hiệu quả tấn công và vận hành chiến thuật.

Bước sang giai đoạn 2, Hanoi Tasco Auto gặp khó khăn khi Vi Thị Như Quỳnh vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong khi ngoại binh Brankica Mihajlovic chưa đạt được sự ăn ý như kỳ vọng. Dù vậy, bằng tinh thần thi đấu kiên cường và sự điều chỉnh của ban huấn luyện, đội vẫn giành quyền góp mặt trong trận chung kết.

Thất bại 1-3 trước Binh chủng Thông tin tối 25-10 khiến Hanoi Tasco Auto chưa thể đăng quang. Tuy nhiên, ngôi Á quân ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất vẫn là thành tích đáng ghi nhận, đánh dấu bước tiến quan trọng của bóng chuyền nữ Hà Nội sau hơn hai thập kỷ.

Kết quả này cũng cho thấy hiệu quả bước đầu từ mô hình phối hợp giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội và doanh nghiệp đồng hành trong đầu tư, phát triển đội bóng. Sự kết hợp giữa nguồn lực quản lý, chuyên môn và xã hội hóa đã tạo thêm điều kiện để vận động viên được tập luyện, thi đấu trong môi trường có tính cạnh tranh cao.

Dẫu vậy, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là thử thách hoàn toàn khác. Không có ngoại binh, Hà Nội phải dựa vào chất lượng thực sự của lực lượng trong nước. Vì thế, việc rà soát nhân sự, đánh giá phong độ từng vị trí và xây dựng phương án chiến thuật phù hợp đang được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng.

Cầu thủ Hanoi Tasco Auto là lực lượng nòng cốt của nữ Hà Nội dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: HNVF

Củng cố lực lượng, quyết tâm cao

Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã tạo nên thành công cho Hanoi Tasco Auto. Đội trưởng, chuyền hai Vi Thị Yến Nhi được kỳ vọng giữ vai trò điều phối lối chơi, kết nối các mũi tấn công. Ở hàng trên, phụ công Lê Thanh Thúy tiếp tục là nhân tố quan trọng nhờ kinh nghiệm, khả năng chắn bóng và tấn công hiệu quả.

Trong khi đó, libero Nguyễn Khánh Đang là điểm tựa đáng tin cậy ở hàng sau. Tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026, vận động viên này đã giành danh hiệu Vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất. Khả năng đọc tình huống, tổ chức phòng thủ và xử lý những pha bóng khó của Khánh Đang sẽ góp phần tạo sự chắc chắn cho đội hình Hà Nội.

Bên cạnh các trụ cột, công tác phát triển lực lượng kế cận cũng được chú trọng. Những vận động viên trẻ như Dương Ngọc Quỳnh Anh, sinh năm 2009, và Bùi Thị Ánh Thảo được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu cùng các đàn chị. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và từng bước thích nghi với áp lực ở những giải đấu lớn.

Việc đưa vận động viên trẻ vào tập luyện cùng đội hình giàu kinh nghiệm không chỉ nhằm bổ sung nhân sự trước mắt mà còn là giải pháp xây dựng lực lượng lâu dài. Qua quá trình cọ xát, các cầu thủ có điều kiện hoàn thiện kỹ năng, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở cấp độ cao hơn.

Một trong những khó khăn đáng chú ý của đội tuyển nữ Hà Nội là sự vắng mặt của chủ công Vi Thị Như Quỳnh do chưa bảo đảm điều kiện sức khỏe. Đây là tổn thất không nhỏ bởi vận động viên này có khả năng tấn công tốt, từng đóng góp quan trọng vào thành tích của Hanoi Tasco Auto tại giải vô địch quốc gia.

Để khắc phục khoảng trống nhân sự, ban huấn luyện đã bổ sung hai vận động viên Bùi Hồng Nhung và Nguyễn Thị Kiều Oanh từ câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang. Sự góp mặt của hai cầu thủ được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn chuyên môn, giúp đội tuyển có phương án điều chỉnh đội hình linh hoạt hơn trong từng thời điểm thi đấu.

Việc bổ sung nhân sự cũng cho thấy sự chủ động của bóng chuyền Hà Nội trong quá trình chuẩn bị. Ban huấn luyện hướng tới xây dựng đội hình có chiều sâu, hạn chế sự phụ thuộc vào một vài cá nhân, đồng thời bảo đảm khả năng duy trì chất lượng chuyên môn khi phát sinh những vấn đề về thể lực hoặc phong độ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt khi các địa phương đều có sự đầu tư và sở hữu những vận động viên chất lượng. Với bóng chuyền nữ Hà Nội, thành công tại giải vô địch quốc gia là động lực, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện để thích ứng với thể thức thi đấu không có ngoại binh.

Với bộ khung giàu kinh nghiệm, những nhân tố trẻ triển vọng cùng các phương án bổ sung kịp thời, đội tuyển nữ Thủ đô đang nỗ lực hoàn thiện cả về lực lượng lẫn chiến thuật. Mục tiêu trước mắt là phát huy tối đa sức mạnh nội binh, thi đấu ổn định và cạnh tranh thành tích cao tại Đại hội. Xa hơn, đây còn là dịp để bóng chuyền Hà Nội kiểm chứng hiệu quả công tác đào tạo, đầu tư và xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới phát triển bền vững ở đấu trường quốc gia.