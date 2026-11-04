Bóng chuyền nữ Hà Nội dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Lực lượng tham gia tranh tài tại đấu trường danh giá này tiếp tục lấy câu lạc bộ Hà Nội Tasco Auto làm nòng cốt, kết hợp với các phương án bổ sung nội binh chất lượng nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất cho thể thao Thủ đô. Việc Đại hội áp dụng điều lệ nghiêm ngặt không sử dụng ngoại binh mở ra cơ hội lớn để bóng chuyền Hà Nội khẳng định sức mạnh nội lực từ chính công tác đào tạo trẻ của mình.

Trước khi mùa giải 2026 khởi tranh, Hanoi Tasco Auto hoàn toàn không nằm trong nhóm ứng viên cạnh tranh ngôi hậu. Trở lại sân chơi cao nhất quốc gia với tư cách tân binh sau chức vô địch giải hạng A năm 2025, đội bóng Thủ đô từng phải đón nhận không ít ánh mắt hoài nghi, nhất là sau màn trình diễn tại Cúp Hoa Lư 2026. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Hanoi Tasco Auto mang một hình ảnh khác sau đó. Chuỗi trận thắng liên tiếp trước các "ông lớn" như VietinBank, LPB Ninh Bình và Binh chủng Thông tin ở giai đoạn 1 không chỉ giúp đội bóng sớm giành vé dự Cúp Hùng Vương 2026 mà còn lập tức khẳng định vị thế của một thế lực mới.

Sự thăng hoa này bắt nguồn từ chiến lược đầu tư nhân sự vô cùng căn cơ. Đội bóng đã xây dựng được một đội hình có chiều sâu khi kết hợp những ngôi sao hàng đầu Việt Nam như phụ công Lê Thanh Thúy, libero Nguyễn Khánh Đang, chủ công Vi Thị Như Quỳnh với lớp vận động viên trẻ tự đào tạo. Đặc biệt, sự hòa nhập của ngoại binh người Đức Ivana Vanjak ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG các CLB – Cúp Phân Bón Cà Mau 2026 đã giúp hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru. Dù bước sang giai đoạn 2, đội bóng gặp nhiều thử thách do Vi Thị Như Quỳnh vắng mặt vì lý do sức khỏe và ngoại binh mới Brankica Mihajlovic chưa tìm được sợi dây liên kết tối ưu, Hanoi Tasco Auto vẫn kiên cường đi tới trận đấu cuối cùng. Thất bại 1-3 trước Binh chủng Thông tin trong trận chung kết tối ngày 25-10 dù mang lại chút tiếc nuối, nhưng ngôi Á quân ngay trong mùa giải đầu tiên thăng hạng vẫn là một kỳ tích, đánh dấu cột mốc lịch sử sau hơn 20 năm của bóng chuyền nữ Hà Nội.

Thành công của Hanoi Tasco Auto tại giải bóng chuyền VĐQG các CLB – Cúp Phân Bón Cà Mau 2026 chính là minh chứng rõ nét cho mô hình xã hội hóa thể thao hiệu quả, có sự bắt tay chặt chẽ giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội và doanh nghiệp tài trợ. Tuy nhiên, để sự hợp tác này mang lại giá trị bền vững, bài toán xây dựng lực lượng nội binh đủ sức cạnh tranh ổn định luôn được đặt lên hàng đầu. Sân chơi thuần nội binh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính là thước đo hoàn hảo cho giá trị tự thân của bóng chuyền Thủ đô. Việc giải đấu nói không với các ngoại binh buộc Hà Nội phải phô diễn 100% sức mạnh từ "cái nôi" đào tạo trẻ lâu đời của mình.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, bộ khung nội binh của Hanoi Tasco Auto tiếp tục gánh vác trọng trách làm đầu tàu cho tuyển Hà Nội như đội trưởng kiêm cây chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang – người vừa đoạt danh hiệu VĐV phòng thủ xuất sắc nhất giải VĐQG... Kinh nghiệm của các đàn chị là bệ phóng không thể tốt hơn để ban huấn luyện dũng cảm trao cơ hội cho các nhân tố trẻ triển vọng. Điển hình là việc đôn mầm non sinh năm 2009 Dương Ngọc Quỳnh Anh lên thử lửa cùng các đàn chị. Việc được sát cánh cùng các tuyển thủ quốc gia tại một đấu trường khốc liệt như Đại hội sẽ giúp các vận động viên trẻ như Quỳnh Anh hay Bùi Thị Ánh Thảo tích lũy bản lĩnh, tư duy chiến thuật vượt bậc để sẵn sàng kế cận trong tương lai.

Trước thềm giải đấu, đội tuyển nữ Hà Nội đối mặt với tổn thất nhân sự đáng tiếc khi chủ công hàng đầu Vi Thị Như Quỳnh không thể tham gia do chưa đảm bảo các yếu tố về sức khỏe. Để khỏa lấp khoảng trống này, ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh linh hoạt khi hoàn tất thủ tục mượn hai vận động viên Bùi Hồng Nhung và Nguyễn Thị Kiều Oanh từ CLB Hóa chất Đức Giang. Sự bổ sung kịp thời này mang đến nhiều giải pháp chiến thuật ở hàng sau cho HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Đại hội Thể thao toàn quốc luôn là đấu trường danh giá nhưng đầy thử thách, nơi quy tụ những địa phương có phong trào bóng chuyền mạnh nhất cả nước. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng nòng cốt lẫn các nhân tố trẻ triển vọng khẳng định quyết tâm lớn của bóng chuyền nữ Hà Nội. Toàn đội đang hoàn tất những mảng miếng chiến thuật cuối cùng để sẵn sàng mang vinh quang về cho thể thao Thủ đô.