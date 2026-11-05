Bóng chuyền nữ Hà Nội đặt tham vọng nhờ nền tảng đào tạo trẻ

Trước khi Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 khởi tranh, câu lạc bộ Hà Nội Tasco Auto không nằm trong nhóm ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch. Trở lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền nữ nước nhà với tư cách tân binh sau chức vô địch giải hạng A năm 2025, đội bóng Thủ đô từng phải đón nhận không ít ánh mắt hoài nghi, nhất là sau màn trình diễn tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2026.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, Hà Nội Tasco Auto mang một diện mạo khác. Chuỗi trận thắng liên tiếp trước các câu lạc bộ Ngân hàng Công thương, LPBank Ninh Bình và Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 ở giai đoạn 1 không chỉ giúp đội bóng sớm giành vé dự Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 mà còn khẳng định vị thế của một thế lực mới.

Câu lạc bộ Hà Nội Tasco Auto giành ngôi á quân Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026.

Sự thăng hoa này bắt nguồn từ chiến lược đầu tư nhân sự căn cơ. Đội bóng đã xây dựng được một đội hình có chiều sâu khi kết hợp những ngôi sao hàng đầu Việt Nam như phụ công Lê Thanh Thúy, libero Nguyễn Khánh Đang, chủ công Vi Thị Như Quỳnh với lớp vận động viên trẻ tự đào tạo. Đặc biệt, sự hòa nhập của ngoại binh người Đức Ivana Vanjak ở giai đoạn 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 đã giúp hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru.

Bước sang giai đoạn 2, Hà Nội Tasco Auto gặp nhiều thử thách do Vi Thị Như Quỳnh vắng mặt vì lý do sức khỏe và ngoại binh mới Brankica Mihajlovic chưa tìm được sợi dây liên kết tối ưu. Dù vậy, đội bóng Thủ đô vẫn kiên cường đi tới trận đấu cuối cùng và chịu thất bại 1-3 trước Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 ở chung kết. Kết quả trên mang lại sự tiếc nuối, nhưng ngôi á quân ngay trong mùa giải đầu tiên thăng hạng vẫn là một kỳ tích, đánh dấu cột mốc lịch sử sau hơn 20 năm của bóng chuyền nữ Hà Nội.

Thành công của Hà Nội Tasco Auto tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 là minh chứng rõ nét cho mô hình xã hội hóa thể thao hiệu quả, có sự bắt tay chặt chẽ giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội và doanh nghiệp tài trợ. Tuy nhiên, để sự hợp tác này mang lại giá trị bền vững, bài toán xây dựng lực lượng nội binh đủ sức cạnh tranh ổn định luôn được đặt lên hàng đầu. Sân chơi thuần nội binh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chính là thước đo cho giá trị tự thân, cơ hội để bóng chuyền nữ Thủ đô bước lên bục cao nhất.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, bộ khung nội binh của Hà Nội Tasco Auto tiếp tục gánh vác trọng trách làm đầu tàu cho đội tuyển bóng chuyền Hà Nội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 như đội trưởng kiêm cây chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang. Kinh nghiệm của các đàn chị là bệ phóng không thể tốt hơn để ban huấn luyện dũng cảm trao cơ hội cho các nhân tố trẻ triển vọng. Điển hình là việc đôn tài năng sinh năm 2009 Dương Ngọc Quỳnh Anh lên thử sức cùng các đàn chị.

Trước thềm Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Nội đối mặt với tổn thất nhân sự đáng tiếc khi chủ công hàng đầu Vi Thị Như Quỳnh không thể tham gia do chưa bảo đảm các yếu tố về sức khỏe. Để khỏa lấp khoảng trống này, ban huấn luyện có sự điều chỉnh linh hoạt khi hoàn tất thủ tục mượn 2 vận động viên Bùi Hồng Nhung và Nguyễn Thị Kiều Oanh từ câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Sự bổ sung kịp thời này mang đến nhiều giải pháp chiến thuật ở hàng sau cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, trong mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch.