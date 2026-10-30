Bóng chuyền nữ Cảng Hải Phòng quyết tâm đạt thành tích cao tại Vòng chung kết hạng A năm 2026.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho Đội tuyển. Ảnh nguồn CTTĐTTP.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Trước đó, vào tháng 5/2026 tại tỉnh Điện Biên, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Cảng Hải Phòng đã thi đấu xuất sắc tại Vòng bảng để giành quyền vào nhóm 8 đội tranh tài tại Vòng chung kết, diễn ra từ ngày 17/12 đến 25/12/2026 tại tỉnh Thái Nguyên. Đây được đánh giá là thử thách lớn khi vòng đấu tụ hội nhiều đối thủ mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và đội chủ nhà Thái Nguyên là những đơn vị sở hữu tiềm lực tài chính dồi dào, nội lực tốt cùng sự bổ sung chất lượng từ các vận động viên trong và ngoài nước.

Ông Phạm Đức Dũng, Trưởng bộ môn Bóng chuyền, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng chuyền nữ Cảng Hải Phòng thông tin về quá trình tập luyện, thi đấu của Đội. Ảnh nguồn CTTĐTTP.

Thông tin về công tác chuẩn bị của đội bóng, ông Phạm Đức Dũng, Trưởng bộ môn Bóng chuyền kiêm Huấn luyện viên trưởng cho biết, ngay sau Vòng bảng, toàn đội đã bước vào giai đoạn tập luyện với tinh thần quyết tâm cao nhất. Đến nay, đội đã xây dựng được lối chơi tốc độ hơn, hệ thống chiến thuật linh hoạt hơn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa dàn vận động viên giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ sung sức. Mức độ phối hợp giữa các vị trí trên sân cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong các bài tổ chức tấn công nhanh và phòng thủ tuyến sau. Đội cũng đang tích cực rèn luyện thể lực để đạt phong độ tối ưu khi bước vào giải đấu.

Trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ chủ động tổ chức các đợt tập huấn, thi đấu giao hữu với những đội bóng mạnh nhằm đánh giá đúng thực lực, củng cố bản lĩnh cho vận động viên và kịp thời hoàn thiện các phương án tác chiến. Mục tiêu đặt ra là thi đấu kiên cường để lọt vào vòng bán kết, tiến sâu vào trận chung kết, tạo tiền đề hướng tới mục tiêu thăng hạng và trở thành đại diện mạnh của bóng chuyền nữ toàn quốc trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo thành phố động viên Đội bóng trước khi lên đường thi đấu. Ảnh nguồn CTTĐTTP.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship) và Công ty Cổ phần Đóng tàu Hoàng Gia đối với đội bóng. Đồng chí nhấn mạnh lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện về cơ chế, nguồn lực để phát triển thể thao thành tích cao, đồng thời đặt kỳ vọng lớn đưa Đội tuyển Bóng chuyền nữ Cảng Hải Phòng trở thành đội tuyển mũi nhọn của địa phương.

Nhằm giúp toàn đội sớm làm quen với môi trường thi đấu, thành phố đã liên hệ, hỗ trợ điều kiện ăn nghỉ và tập huấn tại Thái Nguyên. Đồng chí yêu cầu toàn đội tập trung thi đấu với phong độ cao nhất, quyết tâm lọt vào Top 4 của giải, từng bước đưa bóng chuyền Hải Phòng trở lại nhóm các đội bóng đỉnh cao trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu phương án nâng cấp cơ sở vật chất đào tạo, huấn luyện, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ khen thưởng, đãi ngộ đối với các vận động viên đạt thành tích cao theo đúng quy định.

Các doanh nghiệp đã trao tặng những phần quà thiết thực để cổ vũ tinh thần toàn đội bóng trước khi lên đường thi đấu. Ảnh nguồn CTTĐTTP.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp đã trao tặng những phần quà thiết thực để cổ vũ tinh thần toàn đội. Trong đó, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship) tài trợ 1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đóng tàu Hoàng Gia trao tặng 50 triệu đồng và Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng trao tặng trang phục thi đấu chính thức cho các vận động viên.