Bóng chuyền nam Việt Nam thua Ấn Độ 0-3 ở ASIAD

Bóng chuyền nam Việt Nam gục ngã trước Ấn Độ. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam.

Sau 8 năm trở lại sân chơi ASIAD, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trước Ấn Độ. Các học trò của HLV Federico Rampazzo chủ động triển khai tấn công, trong khi Ngọc Thuân trở thành mũi nhọn quan trọng ở những pha lên bóng.

Set đầu tiên diễn ra khá cân bằng. Việt Nam liên tục bám đuổi và có thời điểm tạo được thế trận ngang ngửa. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở giai đoạn cuối khi một số tình huống phát bóng thiếu chính xác khiến đội tuyển đánh mất những điểm số quan trọng. Ấn Độ tận dụng tốt cơ hội để thắng 25-23.

Sang set hai, Việt Nam vẫn duy trì tinh thần thi đấu tích cực. Các cầu thủ cố gắng kéo giãn hàng chắn đối phương bằng những pha phối hợp tấn công đa dạng. Dù vậy, khả năng chắn bóng cùng sức mạnh tấn công của Ấn Độ tiếp tục gây nhiều khó khăn. Đội bóng Nam Á kiểm soát tốt thế trận ở những thời điểm quyết định và giành chiến thắng 25-21, qua đó dẫn 2-0.

Việt Nam bước vào set ba với nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, khoảng cách về thể hình và khả năng tổ chức chắn bóng khiến đội tuyển gặp khó trong việc duy trì sức ép. Ấn Độ tiếp tục chơi ổn định, thắng 25-20 và khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Kết quả khiến Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua giành vị trí thuận lợi ở bảng đấu. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn khi đội tuyển còn hai trận phía trước. Ngày 28/9, Việt Nam sẽ chạm trán Qatar. Đây là trận đấu quan trọng để Ngọc Thuân và các đồng đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, đồng thời cải thiện cơ hội hướng tới vòng tứ kết ASIAD 2026.