Bóng chuyền nam Việt Nam tăng tốc cho thử thách tại ASIAD 20

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường phát biểu tại buổi lễ

Chiều 18.9, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức chương trình công bố đơn vị đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia trong năm 2026.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia có nhà tài trợ riêng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn ở góc độ chuyên môn là việc đội tuyển có thêm nguồn lực phục vụ tập luyện, tập huấn và thi đấu trong thời điểm đang hướng tới những nhiệm vụ quốc tế quan trọng, trước mắt là ASIAD 20.

Năm 2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực của bóng chuyền nam Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Italia Federico Rampazzo, đội tuyển từng bước xây dựng định hướng chuyên môn mới, chú trọng nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh khi bước ra các sân chơi quốc tế.

Dấu ấn nổi bật là chức vô địch SEA V.Cup 2026 chặng 2. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa về kết quả mà còn tạo thêm động lực cho các VĐV, cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Từ nền tảng đó, ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với đội tuyển. So với sân chơi khu vực, Đại hội Thể thao châu Á đặt ra yêu cầu cao hơn khi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có cơ hội đối đầu với những đội tuyển có trình độ hàng đầu châu lục.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho rằng, từ những kết quả đạt được trong năm 2026, bóng chuyền nam Việt Nam đang hướng tới mục tiêu duy trì đà phát triển, nâng cao chất lượng đội tuyển và tăng khả năng cạnh tranh tại đấu trường quốc tế.

Theo ông Lê Trí Trường, ASIAD 20 vì thế không đơn thuần là một giải đấu quan trọng mà còn là dịp để đội tuyển đánh giá rõ hơn năng lực và vị trí của mình trong tương quan với các đối thủ ở khu vực cũng như châu lục.

Việc được thi đấu ở sân chơi có chất lượng chuyên môn cao cũng mang đến cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá hiệu quả của quá trình chuẩn bị và xác định những điểm cần tiếp tục hoàn thiện.

Đây là yếu tố cần thiết trong mục tiêu từng bước thu hẹp khoảng cách giữa bóng chuyền nam Việt Nam với các nền bóng chuyền mạnh của châu Á.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới ASIAD 20 với mục tiêu tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục

Trong quá trình đó, nguồn lực xã hội hóa có thể hỗ trợ đội tuyển chủ động hơn về điều kiện tập luyện, tập huấn và thi đấu. Việc một đơn vị đồng hành riêng với đội tuyển nam cũng mở thêm hướng huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho các đội tuyển quốc gia, qua đó giúp VĐV có điều kiện tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn.

Sự hợp tác được công bố lần này cũng nối tiếp quá trình doanh nghiệp tham gia hỗ trợ bóng chuyền Việt Nam ở nhiều cấp độ trong gần hai thập kỷ, từ câu lạc bộ, bóng chuyền bãi biển đến hệ thống giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, trong năm 2026, trọng tâm được chuyển trực tiếp tới đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia và các nhiệm vụ quốc tế.

Sau bước tiến tại SEA V.Cup, ASIAD 20 sẽ là thử thách ở cấp độ cao hơn để thầy trò HLV Federico Rampazzo kiểm chứng những chuyển biến về chuyên môn.

Những trận đấu tại Nhật Bản không chỉ hướng tới kết quả trước mắt mà còn là cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, đánh giá thực chất năng lực và tiếp tục hoàn thiện trên hành trình nâng cao sức cạnh tranh ở đấu trường châu Á.