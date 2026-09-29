Bóng chuyền nam Việt Nam khép lại vòng bảng ASIAD bằng chiến thắng 3-1

Bước vào lượt trận cuối vòng bảng với áp lực đè nặng sau khi bị loại sớm, các tuyển thủ Việt Nam vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi nhập cuộc đầy chủ động. Dưới sự chỉ đạo của HLV Federico Rampazzo, đội bóng áo đỏ vận hành mượt mà các phương án tấn công biên kết hợp hệ thống chắn bóng kiên cố. Lối chơi hiệu quả này giúp Việt Nam nhanh chóng làm chủ thế trận, lần lượt khép lại hai set đầu với cùng tỷ số 25-20.

Bóng chuyền nam Việt Nam vươn lên dẫn trước ở hai set đầu với cùng tỷ số 25-20. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Sang set 3, Hồng Kông vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Tận dụng một vài thời điểm hàng thủ Việt Nam chùng xuống và thiếu tập trung, đối thủ chắt chiu từng điểm số để thắng sát nút 25-23, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Không để trận đấu trôi khỏi tầm kiểm soát, HLV Federico Rampazzo kịp thời xốc lại tinh thần cho các học trò ở set 4. Dàn tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng khôi phục sự chắc chắn trong các tình huống bóng bước một, hạn chế tối đa sai sót cá nhân để liên tục dẫn điểm. Chiến thắng 25-20 trong set đấu này đã chính thức định đoạt kết quả 3-1 chung cuộc.

Việt Nam khép lại vòng bảng ASIAD 2026 bằng chiến thắng trước Hồng Kông. Ảnh: VFV

Trận thắng 3-1 trước Hồng Kông không thể giúp tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào vòng trong do hai thất bại trước đó. Tuy nhiên, kết quả này mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Sau những màn đọ sức điếm nóng với các đối thủ vượt trội về thể hình lẫn trình độ chuyên môn, chiến thắng giải tỏa này giúp toàn đội lấy lại sự tự tin cần thiết.

Bóng chuyền nam Việt Nam chia tay vòng bảng ASIAD 2026 bằng chiến thắng. Ảnh: VFV

Việc khép lại vòng bảng bằng một kết quả tích cực sẽ là bản lề để thầy trò HLV Federico Rampazzo thi đấu quyết tâm hơn ở vòng phân hạng, qua đó nỗ lực tích lũy điểm số và hướng tới vị trí cao nhất có thể tại ASIAD 2026.