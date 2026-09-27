Bóng chuyền nam Việt Nam gục ngã trước Ấn Độ tại trận ra quân ASIAD 2026

Bước vào trận đấu, ngay ở set đầu tiên, tuyển Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao và nhanh chóng tạo ra thế trận giằng co với Ấn Độ. Hai đội liên tục bám đuổi điểm số, trong khi các cầu thủ Việt Nam cho thấy sự chủ động trong những pha tổ chức tấn công. Tuy nhiên, khi set đấu bước vào giai đoạn quyết định, những tình huống phát bóng hỏng khiến đội tuyển đánh mất cơ hội tạo lợi thế. Ấn Độ tận dụng thời cơ để giành chiến thắng sát nút 25-23.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giằng co với Ấn Độ trước khi thua sát nút 23-25 ở set 1. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Sang set thứ hai, Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận cạnh tranh và không để đối thủ tạo ra khoảng cách điểm số quá lớn. Các cầu thủ nỗ lực triển khai những pha phối hợp tấn công nhằm xuyên phá hàng chắn của Ấn Độ. Dù vậy, lợi thế về chiều cao giúp đội bóng Nam Á kiểm soát tốt khu vực trên lưới, gây nhiều khó khăn cho các mũi đánh của Việt Nam. Trong những thời điểm then chốt, đội tuyển chưa thể tận dụng cơ hội để san bằng cách biệt và tiếp tục để thua với tỷ số 21-25.

Bóng chuyền nam Việt Nam gặp khó trước hàng chắn của Ấn Độ, tiếp tục để thua tỷ số sát nút 21-25. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Tại set thứ ba trong tình thế bị dẫn trước hai set, tuyển Việt Nam đối mặt với áp lực phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Dẫu vậy, Ấn Độ tiếp tục phát huy hiệu quả khả năng chắn bóng và duy trì sức ép trong các pha tấn công. Những nỗ lực bám đuổi của các cầu thủ Việt Nam không đủ để tạo nên khác biệt. Đội bóng Nam Á giành chiến thắng 25-20, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0.

Tuyển Việt Nam không thể lật ngược tình thế, khép lại trận ra quân với thất bại 0-3 trước Ấn Độ. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Thất bại trong ngày ra quân cho thấy tuyển Việt Nam vẫn cần cải thiện khả năng phát bóng, tổ chức tấn công và xử lý những tình huống quyết định. Đặc biệt, việc đối mặt với hàng chắn có chiều cao vượt trội của đối thủ là bài toán mà ban huấn luyện cần tìm phương án khắc phục.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại ASIAD 20, nhưng chưa thể tạo nên bất ngờ trước Ấn Độ. Ảnh: VFV

Với kết quả này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ phải tập trung cao độ ở hai trận còn lại của vòng bảng ASIAD 2026. Những kết quả tiếp theo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé vào tứ kết của thầy trò ban huấn luyện.