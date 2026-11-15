Bóng chuyền nam Hà Nội hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc

Cú xuống hạng ngoài dự báo

Đội bóng chuyền nam Hà Nội xuống hạng để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Ảnh: VFV.

Chiều tối 8-11-2026 là ngày buồn của bóng chuyền nam Hà Nội. Tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh), đội nam Hà Nội bước vào trận xếp hạng 7-8 với Sanest Khánh Hòa, trong đó đội thua sẽ phải xuống hạng. Dù khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 25-20 ở séc đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Trường lại không duy trì được thế trận. Sanest Khánh Hòa lần lượt thắng ba séc tiếp theo với các tỷ số 25-23, 25-22 và 26-24, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-1.

Kết quả này khiến Hà Nội đứng thứ 8 và phải xuống thi đấu tại Giải hạng A quốc gia năm 2027. Trong khi đó, Sanest Khánh Hòa xếp thứ 7, trụ hạng thành công. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, đội bóng chuyền nam Hà Nội phải trở lại sân chơi hạng A. Sau 7 năm, cú trượt chân này thực sự là nỗi buồn với những người gắn bó và yêu mến bóng chuyền Thủ đô.

Điều khiến kết quả càng gây bất ngờ là hành trình của Hà Nội tại mùa giải năm nay không hoàn toàn thất vọng. Ở vòng 1, đội thi đấu khá tốt, xếp thứ tư và từng được kỳ vọng có thể cạnh tranh suất vào bán kết. Tuy nhiên, tại vòng bảng lượt về, Hà Nội chỉ giành 2 chiến thắng sau 7 trận, xếp thứ 5 và phải bước vào nhóm tranh suất trụ hạng cùng Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh. Thất bại liên tiếp ở hai trận đấu quyết định khiến đội bóng Thủ đô không còn cơ hội sửa sai.

Thể thức thi đấu của mùa giải 2026 cũng là chủ đề được giới chuyên môn và người hâm mộ bàn luận. Đây là năm đầu tiên Giải vô địch quốc gia áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt, mỗi đội thi đấu 14 trận ở vòng bảng trước khi bước vào giai đoạn phân hạng và tranh chức vô địch. Việc tăng số trận được kỳ vọng giúp vận động viên có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời phản ánh thực lực các đội qua một chặng đường dài hơn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy cách phân định thứ hạng và suất xuống hạng vẫn còn những điểm cần xem xét. Theo thể thức năm nay, bốn đội xếp từ thứ 5 đến thứ 8 sau vòng bảng tiếp tục thi đấu phân hạng, đội đứng cuối cùng ở giai đoạn này phải xuống hạng. Hà Nội kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 5, trong khi Đà Nẵng đứng cuối. Nhưng sau các trận phân hạng, đội bóng Thủ đô phải xuống hạng, còn Đà Nẵng trụ lại sân chơi cao nhất.

Sự đảo chiều ấy đặt ra câu hỏi về tương quan giữa thành tích trong cả mùa giải và kết quả của giai đoạn quyết định. Khi một đội bóng có thứ hạng tốt hơn sau vòng bảng vẫn có thể xuống hạng, còn đội đứng cuối lại trụ hạng thành công, tính hợp lý của cách phân định cần được nhìn nhận thấu đáo. Bên cạnh đó, mật độ thi đấu dày ở giai đoạn 2, với 9 trận trong 10 ngày, cũng tạo áp lực đáng kể lên thể lực vận động viên, nhất là những đội có lực lượng mỏng.

Dù vậy, không thể chỉ nhìn vào thể thức để lý giải thất bại của Hà Nội. Phong độ thiếu ổn định ở lượt về, khả năng tận dụng cơ hội trong những trận đấu quyết định và tương quan lực lượng đều là những yếu tố cần được ban huấn luyện đánh giá. Đội bóng Thủ đô cũng gặp khó khi không có ngoại binh tạo khác biệt như một số đối thủ, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Những vấn đề này cần được nhìn nhận như bài học để đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường tiếp theo.

Hướng tới mục tiêu trước mắt

Đội nam Hà Nội (áo đỏ) phải xuống thi đấu ở giải hạng A mùa giải 2027. Ảnh: VFV.

Dẫu phải chia tay sân chơi cao nhất, bóng chuyền nam Hà Nội vẫn còn nhiệm vụ quan trọng trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đây là đấu trường mà các thành viên đội bóng cần nhanh chóng lấy lại sự tập trung, bởi kết quả ở giải vô địch quốc gia không thể là lý do để buông xuôi những mục tiêu đã đặt ra.

Theo ông Bùi Đình Lợi, Trưởng bộ môn bóng chuyền, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, các vận động viên nam Hà Nội đang tập trung tối đa cho quá trình chuẩn bị, hướng tới hoàn thành mục tiêu tại Đại hội. Ban huấn luyện đặt mục tiêu đội nằm trong nhóm 5 đội dẫn đầu. Dù mong muốn có thứ hạng cao hơn, những gì thể hiện ở giải vô địch quốc gia vừa qua khiến đội cần có sự đánh giá thận trọng về lực lượng và khả năng cạnh tranh.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội nam Hà Nội vẫn có cơ sở để hướng tới một vị trí trong nhóm tranh huy chương, trong đó khả năng cạnh tranh Huy chương đồng là mục tiêu có thể tính đến nếu các vận động viên phát huy tốt năng lực. Điều quan trọng lúc này là toàn đội phải sớm ổn định tâm lý, khắc phục những hạn chế đã bộc lộ, đồng thời phát huy sự gắn kết vốn là điểm mạnh của tập thể.

Thực tế, bóng chuyền nam Hà Nội không phải đội bóng thường xuyên được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng vẫn nhận được tình cảm của người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu nhiệt huyết và sự gắn bó của tập thể cầu thủ. Bởi vậy, việc đội bóng xuống hạng không chỉ là câu chuyện về thứ hạng, mà còn gợi lên nỗi tiếc nuối đối với những người đã nhiều năm theo dõi bóng chuyền Thủ đô.

Sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, nhiệm vụ tiếp theo của đội là chuẩn bị cho Giải hạng A quốc gia năm 2027, với mục tiêu giành quyền trở lại sân chơi cao nhất. Đó là hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự đầu tư, chuẩn bị lực lượng và quyết tâm lâu dài. Một tấm huy chương ở đấu trường Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ là cách thiết thực để các cầu thủ lấy lại niềm tin, khép lại mùa giải nhiều biến động bằng một dấu ấn tích cực.