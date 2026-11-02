Bóng chuyền nam Đà Nẵng nỗ lực trụ hạng tại giải vô địch quốc gia

Sau 3 lượt đấu của giai đoạn 2 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Biên Phòng khẳng định sức mạnh khi toàn thắng 3 trận. Kết quả này giúp thầy trò Huấn luyện viên Trần Đình Tiền giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết.

Đội chủ nhà của giai đoạn 2 là Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng thi đấu ấn tượng với 3 trận toàn thắng liên tiếp và cầm chắc tấm vé vào vòng bán kết. Ba đội xếp ở vị trí tiếp theo gồm Thể Công Tân Cảng với 7 trận thắng, Ninh Bình với 6 trận thắng và Hà Nội với 5 trận thắng sẽ cạnh tranh quyết liệt 2 tấm vé còn lại vào bán kết.

Ba đội còn lại là Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2 trận thắng, 8 trận thua), Đà Nẵng (1 trận thắng, 9 trận thua), Sanest Khánh Hòa (1 trận thắng, 9 trận thua) phải nỗ lực trong cuộc đua trụ hạng. Giai đoạn 2 (vòng bảng và trụ hạng) diễn ra đến ngày 5/11. Vòng chung kết và tranh thứ hạng diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11.