Bóng chuyền hơi thêm gắn kết người cao tuổi

“Đừng thấy họ cao tuổi mà thi đấu chủ quan nhé”, tôi nhận được lời khuyên khi xin tham gia giao lưu bóng chuyền hơi với các thành viên Câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền Nhà văn hóa Dịch Vọng Hậu. Nhờ rèn luyện thể thao thường xuyên, nhiều bác lớn tuổi vẫn cho thấy sự dẻo dai trong từng pha bóng. Dù tuổi cao nhưng tinh thần thể thao của các thành viên CLB thật đáng ngưỡng mộ. Họ thường có mặt sớm, cùng nhau khởi động, tập luyện rồi thi đấu... Mỗi khi thành viên nào vắng mặt là sẽ có những cuộc điện thoại gọi hỏi thăm sức khỏe, động viên nhau tiếp tục duy trì đam mê.

Được thành lập từ năm 2016 với 20 thành viên, đến nay, CLB đã thu hút gần 100 người là hội viên hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và hội người cao tuổi trên địa bàn. Từ những người xa lạ, nhờ có bóng chuyền, họ gắn kết với nhau như những người thân, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.

Đến với nhau nhờ có điểm chung là yêu thích bóng chuyền hơi, nhưng đằng sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu là tình cảm gắn kết thân thiết. Trò chuyện với ông Nguyễn Hữu Tý, thành viên CLB, chúng tôi được biết, ở CLB không chỉ có những câu chuyện xoay quanh bóng chuyền mà còn là tình cảm của các thành viên dành cho nhau như những người thân trong gia đình. “Càng sinh hoạt lâu, chúng tôi nhận thấy CLB còn là nơi gắn kết tình cảm. Khi thành viên hoặc gia đình có người ốm đau, bệnh tật, qua đời, CLB đều tổ chức thăm hỏi, động viên, qua đó thắt chặt thêm tình cảm”, ông Nguyễn Hữu Tý cho biết.

Niềm vui của các thành viên Câu lạc bộ bóng chuyền hơi Nhà văn hóa Dịch Vọng Hậu (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Không chỉ duy trì hoạt động tập luyện thường xuyên tại Nhà văn hóa Dịch Vọng Hậu, CLB còn tích cực tham gia các chương trình giao lưu bóng chuyền hơi trên địa bàn thành phố; hưởng ứng các phong trào xã hội, tham gia phòng, chống dịch bệnh, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các hoạt động tại địa phương... Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ nhiệm CLB bóng chuyền hơi Nhà văn hóa Dịch Vọng Hậu cho biết: "Thời gian tới, CLB tiếp tục duy trì nền nếp tập luyện, tạo điều kiện để ngày càng nhiều người dân, nhất là người cao tuổi tham gia. Chúng tôi mong muốn duy trì sân chơi bổ ích này để các thành viên được rèn luyện thường xuyên, sống vui, sống khỏe, sống có ích; tiếp tục là nơi mọi người gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Rời Nhà văn hóa Dịch Vọng Hậu khi vừa chứng kiến những trận giao lưu bóng chuyền hơi, tôi nghe tiếng các thành viên dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe trong thời điểm giao mùa, đồng thời hẹn nhau vào chiều tối hôm sau tiếp tục so tài. Đến CLB với mục tiêu ban đầu là rèn luyện sức khỏe, nhưng qua thời gian gắn bó, điều mà các thành viên nhận được là một tinh thần lạc quan, vui vẻ và cảm giác được sẻ chia, gắn bó như trong một gia đình. Bởi với họ, mỗi buổi ra sân không chỉ là một lần rèn luyện sức khỏe mà còn là một lần bồi đắp tình thân, để tuổi tác không trở thành rào cản của niềm vui và sự gắn kết cộng đồng.