Theo WSJ, nếu xảy ra bong bóng AI tan vỡ, thiệt hại của kinh tế Mỹ sẽ rất nghiêm trọng. Ảnh: Sohu.

Cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, nếu thời kỳ bùng nổ này đột ngột đảo chiều, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể phải đối mặt với một cú sốc nghiêm trọng.

Trong bài viết ngày 25/11, The Wall Street Journal (WSJ) cảnh báo rằng nếu bong bóng AI vỡ, tác động có thể lan rộng vượt xa lĩnh vực công nghệ, thậm chí gây ra thiệt hại kinh tế lớn hơn cả vụ sụp đổ bong bóng Internet hồi năm 2000.

Theo ước tính của Barclays được bài báo dẫn lại, trong 12 tháng qua, đầu tư vào AI đóng góp khoảng 25% mức tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu đang đổ hàng trăm tỷ USD vào chip, điện toán đám mây và xây dựng trung tâm dữ liệu. Dòng vốn khổng lồ này không chỉ thúc đẩy giá cổ phiếu công nghệ mà còn tạo hiệu ứng tài sản, qua đó hỗ trợ tiêu dùng của người dân Mỹ.

Khi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào đầu tư AI, bất kỳ sự đảo chiều nào của cơn sốt công nghệ này cũng có thể kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Chứng khoán lao dốc có thể kéo tiêu dùng Mỹ đi xuống

Thị trường chứng khoán sụt giảm có thể là mắt xích đầu tiên truyền dẫn rủi ro sang nền kinh tế thực.

Theo bài báo, cổ phiếu hiện chiếm khoảng 35% tổng tài sản ròng của các hộ gia đình Mỹ, tăng mạnh so với mức 26% trong thời kỳ bong bóng Internet.

Nếu các cổ phiếu gắn với AI lao dốc, giá trị tài sản của hàng triệu hộ gia đình sẽ bị thu hẹp. Điều này có thể làm suy giảm niềm tin tiêu dùng, khiến người dân thắt chặt chi tiêu và cuối cùng kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ đi xuống.

Nói cách khác, một cú sụp đổ trên Phố Wall có nguy cơ nhanh chóng lan sang hoạt động tiêu dùng – động lực quan trọng của nền kinh tế Mỹ.

Nếu bong bóng AI vỡ, thiệt hại của kinh tế Mỹ sẽ rất khủng khiếp. Ảnh: Creaders,

Trung tâm dữ liệu: Cỗ máy đầu tư khổng lồ có thể trở thành gánh nặng

Một lĩnh vực khác đứng trước rủi ro lớn là xây dựng trung tâm dữ liệu. Trong vài năm qua, các tập đoàn công nghệ đã chi những khoản tiền khổng lồ để phát triển hạ tầng AI. Làn sóng đầu tư này tạo thêm động lực cho các ngành xây dựng, thiết bị điện và sản xuất công nghiệp.

Tuy nhiên, nếu quá trình thương mại hóa AI không đạt kỳ vọng, các tập đoàn công nghệ có thể cắt giảm chi tiêu vốn (CAPEX). Khi đó, những ngành công nghiệp đang hưởng lợi từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu cũng sẽ chịu tác động trực tiếp.

Dù vậy, Barclays ước tính đóng góp thực tế của hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu vào tăng trưởng GDP Mỹ trong năm qua chỉ vào khoảng 0,5 điểm phần trăm, do phần lớn chip sử dụng trong các trung tâm này phải nhập khẩu.

Điều đó có nghĩa là giá trị đầu tư được công bố rất lớn, nhưng phần giá trị thực sự được tạo ra trong nước không tương ứng hoàn toàn.

Rủi ro đáng sợ hơn: Núi nợ 2.000 tỷ USD

Điều đáng lo ngại hơn cả nguy cơ đầu tư AI giảm tốc là những rủi ro tiềm ẩn trong cấu trúc tài chính đứng sau các dự án trung tâm dữ liệu.

Theo The Wall Street Journal, ngày càng nhiều dự án trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào nguồn vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và những tổ chức tài chính phi ngân hàng.

Một số khoản vay có cấu trúc rất phức tạp, liên quan đến tài trợ ngoài bảng cân đối kế toán và các hình thức bảo lãnh chéo giữa nhiều bên.

Điều này khiến rủi ro tín dụng có thể lan truyền qua những mối liên kết tài chính mà ngay cả các cơ quan quản lý cũng chưa nắm bắt đầy đủ.

Nhà kinh tế học Jeremy Stein thuộc Đại học Harvard, cựu thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cảnh báo rằng các mối liên hệ rủi ro giữa những tổ chức tài chính hiện vẫn chưa được hiểu rõ. Vì vậy, cú sốc cuối cùng có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì từng xảy ra sau khi bong bóng Internet vỡ.

Nhà kinh tế học Jeremy Stein: Nếu bong bóng vỡ sau vài năm nữa, khi quy mô nợ của các dự án trung tâm dữ liệu tiếp tục phình to, tổn thất tín dụng tiềm tàng có thể lên tới 2.000 tỷ USD. Ảnh: WSJ.

Trong khi đó, nhà kinh tế học Stijn van Nieuwerburgh thuộc Đại học Columbia đưa ra hai kịch bản đáng chú ý về thiệt hại tín dụng liên quan đến các trung tâm dữ liệu:

Nếu thị trường AI sụp đổ ngay lúc này: Thiệt hại từ các khoản vay dành cho trung tâm dữ liệu có thể vào khoảng 50 tỷ USD.

Nếu bong bóng chỉ vỡ sau vài năm nữa: Khi quy mô nợ của các dự án trung tâm dữ liệu tiếp tục phình to, tổn thất tín dụng tiềm tàng có thể lên tới 2.000 tỷ USD.

Con số 2.000 tỷ USD là ước tính trong một kịch bản cực đoan, không phải dự báo chắc chắn về mức thiệt hại sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, nó cho thấy quy mô rủi ro có thể tích tụ nếu các dự án AI tiếp tục mở rộng dựa trên đòn bẩy tài chính và kỳ vọng lợi nhuận chưa được kiểm chứng.

Mỹ có còn đủ dư địa để giải cứu nền kinh tế?

Một vấn đề khác khiến giới chuyên gia lo ngại là khả năng ứng phó của chính phủ Mỹ nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế.

Theo bài báo, nợ liên bang Mỹ do công chúng nắm giữ hiện đã vượt 100% GDP. Trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tỷ lệ này chỉ vào khoảng 35%.

Nợ công ngày càng lớn có thể thu hẹp dư địa để chính phủ triển khai những gói kích thích tài khóa quy mô lớn khi nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Trong cuộc khủng hoảng năm 2008, chính phủ Mỹ có thể huy động nguồn lực tài chính để hỗ trợ hệ thống ngân hàng và kích thích tăng trưởng. Nhưng nếu một cuộc khủng hoảng tương tự xảy ra trong bối cảnh nợ công đã vượt xa mức trước đây, khả năng ứng phó có thể khó khăn hơn đáng kể.

Bong bóng AI có thực sự vỡ hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng khi nền kinh tế Mỹ ngày càng dựa nhiều vào dòng vốn đầu tư AI, một cú đảo chiều của thị trường có thể không chỉ khiến cổ phiếu công nghệ mất giá.

Nó còn có nguy cơ đánh vào tài sản hộ gia đình, hoạt động tiêu dùng, ngành xây dựng, hệ thống tín dụng và cuối cùng là khả năng chống đỡ khủng hoảng của toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Theo Creaders