Tại cuộc gặp, ông Samland Phankhavong cho biết, chuyến thi đấu của đội tuyển bóng bàn Lào tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 có ý nghĩa thiết thực về chuyên môn, giúp các vận động viên được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, bóng bàn Lào hiện vẫn thiếu cơ hội thi đấu ở môi trường có mặt bằng chuyên môn cao. Vì vậy, Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Các thành viên đội tuyển bóng bàn Lào tham dự Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ bày tỏ vui mừng trước đề nghị hợp tác của phía Lào, đồng thời khẳng định phía bóng bàn Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp để cùng phát triển phong trào và nâng cao trình độ bóng bàn hai nước.

Theo định hướng được lãnh đạo hai Liên đoàn thống nhất, phía Việt Nam sẽ hỗ trợ đội tuyển Lào tập huấn tại Việt Nam, trước mắt hướng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng dự kiến cử đội tuyển sang Lào thi đấu giao lưu, đồng thời hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên trẻ nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức của bóng bàn nước bạn. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng sẽ làm cầu nối để các vận động viên Lào có thể tập huấn tại nhiều thời điểm khác nhau ở các trung tâm bóng bàn mạnh của cả nước.

Ở chiều ngược lại, Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào sẽ chuẩn bị điều kiện đón đội tuyển Việt Nam sang tập huấn, thi đấu giao lưu. Phía Lào cũng dự kiến đăng cai một vòng đấu thuộc hệ thống thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp thế giới vào năm 2027 và sẽ mời Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cử vận động viên tham dự.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai Liên đoàn cũng thống nhất tổ chức một hội thảo trong năm 2027, dự kiến tại Lào, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp phát triển bóng bàn hai nước ở cả mảng phong trào cũng như chuyên nghiệp.

Tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026, đội tuyển Lào có 3 vận động viên tham gia tranh tài nhưng không vượt qua vòng bảng. Dù chưa đạt kết quả nổi bật về thành tích, chuyến thi đấu đã mở ra cơ hội giao lưu, kết nối và hợp tác cùng phát triển.