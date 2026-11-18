Ngày 18-11, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tổ chức lễ mừng công và trao thưởng cho đội tuyển quốc gia sau thành tích thi đấu tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của các tuyển thủ trong hành trình tranh tài tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 10 đến 14-11.

Bóng bàn Việt Nam nhận thưởng 400 triệu đồng sau giải Đông Nam Á 2026

Tổng số tiền thưởng dành cho đội tuyển là 400 triệu đồng, do Liên đoàn bóng bàn Việt Nam và các nhà tài trợ trao tặng. Trong đó, Chủ tịch Liên đoàn Nguyễn Xuân Vũ dành mức thưởng 50 triệu đồng cho mỗi HCV, 30 triệu đồng cho mỗi HCB và 20 triệu đồng cho mỗi HCĐ.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam tham dự với 10 vận động viên, giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Thành tích này tiếp tục khẳng định sự cạnh tranh của bóng bàn Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Hai tấm HCV là điểm nhấn lớn nhất trong hành trình của đội tuyển. Ở nội dung đồng đội nam, các tay vợt Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa thi đấu xuất sắc để giành chức vô địch.

Trong khi đó, Nguyễn Anh Tú tiếp tục khẳng định phong độ ở nội dung đơn nam khi vượt qua đối thủ Singapore Nicholas Tan với tỉ số 4-3 trong trận chung kết, qua đó mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam.

Ngoài hai chức vô địch, đội tuyển còn giành HCB đôi nam nhờ sự kết hợp của Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh. Hai tấm HCĐ thuộc về Mai Hoàng Mỹ Trang ở nội dung đơn nữ và cặp Trần Mai Ngọc - Hoàng Trà My tại nội dung đôi nữ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ biểu dương thành tích của toàn đội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện để các vận động viên được tập huấn quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn. Mục tiêu trọng tâm là chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 2027.