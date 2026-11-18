Bóng bàn Việt Nam ghi dấu ấn tại giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 10 đến 14/11, quy tụ những đội tuyển mạnh trong khu vực, tạo cơ hội để các vận động viên Việt Nam cọ xát, đánh giá thực lực đối thủ và tích lũy kinh nghiệm.

Bản lĩnh ở những trận đấu quyết định

Điểm nhấn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này là chức vô địch đồng đội nam sau chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Malaysia trong trận chung kết. Đây là kết quả có ý nghĩa chuyên môn đáng kể khi các tay vợt Việt Nam phải đối diện áp lực thi đấu trên sân khách, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả chủ nhà.

Trận chung kết diễn ra với nhiều diễn biến căng thẳng. Đinh Anh Hoàng mở màn bằng chiến thắng 3-2 trước Choong Javen, tạo lợi thế tinh thần cho đội tuyển. Tiếp đó, Nguyễn Anh Tú thể hiện phong độ thuyết phục khi vượt qua Wong Qi Shen với tỷ số 3-0, giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.

Vận động viên Nguyễn Anh Tú thi đấu tại Giải. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Vận động viên Đinh Anh Hoàng thi đấu tại Giải. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Ở trận đấu thứ ba, Lê Đình Đức thi đấu nỗ lực nhưng để thua Lee Hong An với tỷ số 2-3, khiến Malaysia rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, Đinh Anh Hoàng đã hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu thứ tư. Trước Wong Qi Shen, tay vợt Việt Nam điều chỉnh lối chơi hợp lý, giành chiến thắng 3-1, ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 và đưa đội tuyển lên ngôi vô địch.

Chiến thắng này phản ánh khả năng phối hợp giữa các vị trí trong đội hình. Đinh Anh Hoàng cho thấy sự ổn định ở những thời điểm quyết định, Nguyễn Anh Tú phát huy kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận, trong khi các đồng đội tạo nên sức mạnh tập thể qua từng trận đấu.

Sau thành công ở nội dung đồng đội, Nguyễn Anh Tú tiếp tục trở thành tâm điểm tại nội dung đơn nam. Trong trận chung kết gặp Nicholas Tan (Singapore), tay vợt Việt Nam trải qua cuộc so tài căng thẳng kéo dài 7 ván. Với chiến thắng 4-3, Anh Tú giành Huy chương Vàng thứ hai cho bóng bàn Việt Nam tại giải. Đây là thành quả đáng ghi nhận đối với tay vợt giàu kinh nghiệm, đặc biệt khi Anh Tú phải duy trì cường độ thi đấu cao qua nhiều nội dung. Trước đó, anh cùng Đoàn Bá Tuấn Anh giành Huy chương Bạc đôi nam sau khi để thua Singapore 2-3 trong trận chung kết.

Các vận động viên Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Các vận động viên Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Ở các nội dung nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang giành Huy chương Đồng đơn nữ sau khi dừng bước tại bán kết trước tay vợt Malaysia. Cặp Trần Mai Ngọc-Hoàng Trà My cũng mang về Huy chương Đồng đôi nữ sau trận bán kết gặp đội chủ nhà, khép lại giải đấu với thêm một dấu ấn đáng chú ý.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 Vàng, 1 Bạc và 2 Đồng, xếp thứ nhì toàn đoàn. Kết quả này cho thấy khả năng cạnh tranh của các tay vợt Việt Nam ở nhiều nội dung, dù khoảng cách chuyên môn với những đối thủ mạnh trong khu vực vẫn cần tiếp tục được thu hẹp.

Thành quả từ sự kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ

Đánh giá về kết quả thi đấu của đội tuyển, Tổng trọng tài Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng cho rằng, thành tích Á quân toàn đoàn tại giải là kết quả đáng trân trọng. Hai tấm Huy chương Vàng ở nội dung đồng đội nam và đơn nam thể hiện bản lĩnh, ý chí thi đấu cũng như khát vọng chinh phục của các vận động viên Việt Nam. Những trận đấu của Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh và Lê Đình Đức cho thấy đội tuyển có những phương án nhân sự đủ khả năng cạnh tranh ở các cuộc đối đầu quyết liệt.

Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, để đứng trên bục cao nhất của bóng bàn Đông Nam Á, các tuyển thủ phải đối diện với nhiều đối thủ mạnh và áp lực thi đấu lớn. Những kết quả đạt được là thành quả của sự chuẩn bị chuyên môn, tinh thần đồng đội và quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo.

“Chiến thắng này không chỉ thuộc về những người trực tiếp cầm vợt, đó là chiến thắng của cả một tập thể. Một cú hích tinh thần vô cùng quý giá, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho các vận động viên hướng tới đấu trường SEA Games 34 năm 2027", ông Nguyễn Tiến Hùng nhấn mạnh.

Huy chương Vàng đơn nam của Nguyễn Anh Tú. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Huy chương Bạc đôi nam của Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Anh Tú. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Huy chương đồng đôi nữ của Trần Mai Ngọc - Hoàng Trà My. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Tham dự giải năm nay, đội tuyển Việt Nam gồm 10 vận động viên, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Vũ Văn Trung cùng sự hỗ trợ của huấn luyện viên Trần Tuấn Quỳnh. Lực lượng có sự kết hợp giữa những tay vợt đã khẳng định được tên tuổi và các gương mặt trẻ đang quá trình tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong đó, Đinh Anh Hoàng tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng ở nội dung đồng đội nam. Nguyễn Anh Tú khẳng định năng lực ở cả nội dung đồng đội, đôi nam và đơn nam.

Ở đội tuyển nữ, Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm qua nội dung đôi nữ. Đặc biệt, tấm Huy chương Đồng của Hoàng Trà My mang ý nghĩa đáng nhớ trong lần đầu tay vợt trẻ khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, kết quả tại Malaysia cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng lực lượng kế cận. Việc duy trì khả năng cạnh tranh ở nhiều nội dung cần được đặt trong chiến lược đào tạo dài hạn, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ được thi đấu quốc tế, tích lũy bản lĩnh và từng bước đảm nhiệm những vị trí quan trọng.

Thành tích tại giải càng có ý nghĩa khi bóng bàn Việt Nam đang phải đối diện với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Điều kiện tập luyện, kinh phí tham dự các giải quốc tế, cơ hội thi đấu cọ xát và yêu cầu duy trì lực lượng có chiều sâu vẫn là những vấn đề cần được quan tâm. Trong khi Singapore, Malaysia và Thái Lan đều có sự đầu tư cho bóng bàn, việc duy trì sức cạnh tranh đòi hỏi đội tuyển phải có kế hoạch chuẩn bị phù hợp, bảo đảm điều kiện chuyên môn cho các vận động viên.

Bởi vậy, 5 tấm huy chương tại Malaysia cần được nhìn nhận như một kết quả tích cực, tạo thêm cơ sở để đánh giá năng lực hiện tại của đội tuyển, nhận diện những điểm cần cải thiện và xây dựng phương án chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo.

Đặc biệt, SEA Games 34 năm 2027 cũng sẽ được tổ chức tại Malaysia. Việc trải nghiệm điều kiện thi đấu, sân bãi và đối thủ tại quốc gia đăng cai mang lại những kinh nghiệm hữu ích cho các tuyển thủ. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá tương quan lực lượng, xác định những nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương và lựa chọn phương án nhân sự phù hợp.

Thực tế, hai tấm Huy chương Vàng ở nội dung đồng đội nam và đơn nam đã đem lại tín hiệu tích cực về năng lực cạnh tranh của đội tuyển. Song để chuyển hóa thành tích này thành lợi thế tại SEA Games 34, bóng bàn Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nâng cao chất lượng chuẩn bị và tạo thêm cơ hội cho các tay vợt trẻ trưởng thành.

Các nam vận động viên của Đội tuyển bóng bàn Việt Nam. (Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam)

Với những kết quả đã đạt được cùng những vấn đề đặt ra sau giải đấu, bóng bàn Việt Nam cần có sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản hơn để duy trì sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào năm tới.