Cuộc gặp diễn ra nhân dịp đội tuyển bóng bàn Lào tham dự Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026. Tham dự cuộc gặp có ông Samland Phankhavong, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào và ông Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Tay vợt Anane Vongsa của đội tuyển Lào thi đấu tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026. Ảnh: Ngọc Tú.

Tại buổi làm việc, ông Samland Phankhavong đánh giá cao cơ hội thi đấu, cọ xát của các vận động viên Lào tại giải đấu ở Hà Nội, đồng thời cho biết bóng bàn Lào hiện còn gặp khó khăn do thiếu cơ hội thi đấu trong môi trường có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, phía Lào mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ vận động viên.

Đáp lại đề nghị này, ông Nguyễn Xuân Vũ khẳng định Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nước bạn phát triển môn bóng bàn. Theo định hướng hợp tác, phía Việt Nam sẽ tạo điều kiện để đội tuyển Lào sang tập huấn tại các trung tâm bóng bàn có chuyên môn tốt trong nước, trước mắt phục vụ quá trình chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam dự kiến cử đội tuyển sang Lào thi đấu giao lưu, đồng thời hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên trẻ. Các hoạt động hợp tác hướng đến nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện thành tích thi đấu và xây dựng lực lượng kế cận cho bóng bàn Lào.

Ở chiều ngược lại, Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào sẽ chuẩn bị điều kiện đón đội tuyển Việt Nam sang tập huấn, thi đấu giao lưu. Phía Lào cũng dự kiến đăng cai một vòng đấu thuộc hệ thống thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp thế giới trong năm 2027 và mời các vận động viên Việt Nam tham dự.

Ngoài ra, lãnh đạo hai Liên đoàn thống nhất chủ trương tổ chức hội thảo chuyên môn tại Lào trong năm 2027 nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp phối hợp phát triển bóng bàn ở cả cấp độ phong trào và chuyên nghiệp.

Tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026, đội tuyển Lào có 3 vận động viên tham gia tranh tài nhưng không vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, giải đấu là dịp để các tay vợt Lào tích lũy kinh nghiệm, tăng cường giao lưu và mở ra cơ hội hợp tác chuyên môn giữa hai nền bóng bàn Việt Nam và Lào.