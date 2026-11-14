Bóng bàn Việt Nam giành thêm Huy chương Vàng tại Giải vô địch Đông Nam Á

Trận đấu diễn ra giằng co ngay từ set đầu tiên khi hai tay vợt chủ động đôi công bằng những cú giật bóng uy lực. Nicholas Tan giành chiến thắng 12-10, nhưng Anh Tú nhanh chóng lấy lại thế trận và thắng 11-6 ở set thứ hai.

Nguyễn Anh Tú đoạt Huy chương Vàng đơn nam. Ảnh: Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.

Tay vợt Singapore tiếp tục vượt lên khi thắng 11-6 ở set thứ ba. Anh Tú đáp trả bằng chiến thắng 11-8 trong set thứ tư, trước khi Nicholas Tan một lần nữa giành phần thắng với cùng tỷ số ở set thứ năm.

Bước vào hai set quyết định, Anh Tú thể hiện sự bình tĩnh trong những tình huống phòng thủ sát bàn, buộc đối thủ mắc nhiều lỗi. Tay vợt Việt Nam lần lượt thắng 11-6 và 11-7, qua đó khép lại trận chung kết với chiến thắng nghẹt thở 4-3 và giành Huy chương Vàng.

Trước đó, Nguyễn Anh Tú cùng các đồng đội cũng giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nam sau khi đánh bại đội chủ nhà Malaysia.

Các vận động viên Việt Nam giành 5 huy chương tại giải này.

Cũng trong ngày 14/11, ở nội dung đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang dừng bước tại bán kết sau thất bại 0-4 trước một tay vợt Malaysia, qua đó nhận Huy chương Đồng.

Khép lại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, Đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Thành tích này là động lực để bóng bàn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.