Bóng bàn Việt Nam giành 2 HCV tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026

Diễn ra từ ngày 10 đến 14.11, giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực, là dịp để các đội tuyển kiểm chứng trình độ chuyên môn và đánh giá quá trình chuẩn bị.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã có một giải đấu thành công

Dấu ấn nổi bật nhất của bóng bàn Việt Nam là tấm HCV đồng đội nam với sự góp mặt của 5 tay vợt Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa.

Đây là thành quả đáng ghi nhận, cho thấy sự đồng đều và khả năng phối hợp của các tuyển thủ nam trên đấu trường khu vực.

Nguyễn Anh Tú tiếp tục trở thành điểm sáng khi giành HCV đơn nam sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nicholas Tan (Singapore) trong trận chung kết.

Khả năng duy trì sự tập trung và bản lĩnh ở thời điểm quyết định giúp tay vợt Việt Nam vượt qua đối thủ trong cuộc so tài căng thẳng.

Ngoài 2 HCV, Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh còn giành HCB đôi nam. Ở nội dung đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang nhận HCĐ sau thất bại 0-4 trước đối thủ Malaysia tại bán kết. Tấm HCĐ còn lại thuộc về cặp Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My ở nội dung đôi nữ.

Với 5 huy chương ở 5 nội dung, bóng bàn Việt Nam có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng và năng lực cạnh tranh tại khu vực.

Đặc biệt, thành công của Nguyễn Anh Tú cho thấy vai trò của những tay vợt giàu kinh nghiệm trong việc duy trì vị thế bóng bàn Việt Nam. Đây cũng là động lực để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, hướng đến những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.