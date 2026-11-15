Bóng bàn Việt Nam giành 2 HCV Đông Nam Á 2026
Ngày 14/11, Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 bước vào ngày thi đấu cuối cùng với trận chung kết đơn nam giữa Nguyễn Anh Tú và Nicholas Tan của Singapore. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về đại diện Việt Nam, mang về tấm HCV quý giá. Khép lại giải đấu, đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bong-ban-viet-nam-gianh-2-hcv-dong-nam-a-2026-24626111513164726.htm