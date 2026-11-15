Bóng bàn Việt Nam giành 2 HCV Đông Nam Á 2026

Tối 14/11, các trận chung kết môn Kickboxing trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã diễn ra. Với phong độ thi đấu ấn tượng, các võ sĩ Hà Nội đã xuất sắc giành tổng cộng 11 huy chương, gồm 6 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng, qua đó bảo vệ thành công vị trí Nhất toàn đoàn môn Kickboxing.