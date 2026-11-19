Bóng bàn Việt Nam được thưởng 400 triệu đồng sau giải Đông Nam Á 2026
Hôm qua (18/11), Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức gặp mặt, chúc mừng và trao thưởng cho Đội tuyển Bóng bàn quốc gia sau thành tích tại Giải Vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. Với thành tích giành 5 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, toàn đội được trao thưởng tổng cộng 400 triệu đồng từ Liên đoàn cùng các đối tác, nhà tài trợ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bong-ban-viet-nam-duoc-thuong-400-trieu-dong-sau-giai-dong-nam-a-2026-246261119121502662.htm