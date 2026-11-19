Đội tuyển U17 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào hành trình tại Vòng chung kết (VCK) FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Cristiano Roland góp mặt ở sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới, mở ra cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định năng lực và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.