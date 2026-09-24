Bóng bàn Nhật Bản gây địa chấn, thắng Trung Quốc giành HCV ASIAD

Bóng bàn Trung Quốc đã phải nhận cú sốc lớn tại ASIAD 20 khi chuỗi thống trị kéo dài 32 năm ở nội dung đồng đội nam chính thức khép lại. Trong trận chung kết, Nhật Bản xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 để giành HCV ngay trên sân nhà.

Đây là kết quả đặc biệt bởi Trung Quốc đã vô địch nội dung này trong 8 kỳ Á vận hội liên tiếp và luôn được xem là thế lực số một của bóng bàn châu Á, cũng như thế giới.

Tomokazu Harimoto góp công lớn vào chiến tích của bóng bàn Nhật Bản - Ảnh: Noriswhite Tv, PingSunday

Người tạo nên khác biệt lớn nhất cho Nhật Bản là Tomokazu Harimoto. Tay vợt 23 tuổi giành chiến thắng trong cả hai trận đơn mà anh góp mặt. Harimoto trước tiên vượt qua Wen Ruibo với tỷ số 3-1, trước khi bước vào trận đấu quyết định gặp Wang Chuqin.

Trước tay vợt hàng đầu Trung Quốc, Harimoto thi đấu đầy tự tin và thắng thuyết phục 3-0, mang về điểm số quyết định giúp Nhật Bản hoàn tất chiến thắng 3-2. Màn trình diễn của anh trở thành điểm nhấn lớn nhất trong trận chung kết lịch sử.

Harimoto vốn nổi tiếng từ rất sớm. Anh từng trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch đơn nam một giải ITTF World Tour khi đăng quang Czech Open lúc mới 14 tuổi 61 ngày. Đến tháng 12/2018, Harimoto tiếp tục lập kỷ lục khi vô địch ITTF World Tour Grand Finals ở tuổi 15 năm 172 ngày.

Chiến thắng tại ASIAD 20 không chỉ mang về HCV cho Nhật Bản mà còn chấm dứt một trong những chuỗi thống trị dài nhất của bóng bàn Trung Quốc tại đấu trường Á vận hội.